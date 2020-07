Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- McConnell lanzará un plan de estímulo, aumentan los brotes de coronavirus y el oro alcanza un récord.

Punto de partida

Se espera que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, revele más tarde hoy el plan de estímulo republicano, que contendrá alrededor de US$1 billón de apoyo para la economía de Estados Unidos. Las medidas propuestas, que se describirán en una serie de proyectos de ley, tendrán como objetivo extender los beneficios de desempleo, proporcionar una nueva ronda de controles de estímulo directo y proporcionar dinero para las escuelas y las pruebas de detección de virus. Es probable que la aprobación por parte del Congreso de cualquier paquete sea muy difícil, debido a que existe un abismo entre el nivel de gasto propuesto por el Partido Republicano y las exigencias demócratas para un paquete de US$3,5 billones. Se espera que las negociaciones se prolonguen hasta la primera semana de agosto; ambas partes estarán bajo presión para llegar a un compromiso antes de que el Congreso entre en receso.

No se quiere ir

Hay más señales de que la pandemia no está bajo control; el aumento de casos en China y España muestran que existen dificultades en la contención del virus. Hong Kong prohibirá reuniones de más de dos personas como medida para intentar controlar un brote en la ciudad. La epidemia en India es ahora el foco de crecimiento más rápido del mundo, luego de que, durante la última semana, sus casos aumentaran 20% a 1,4 millones. El ritmo de nuevos contagios en EE.UU. se desaceleró en los estados más afectados, donde las muertes diarias cayeron por debajo de 1.000 por primera vez en cinco días.

La fiebre del oro

La reciente recuperación del oro continuó; el metal precioso alcanzó un récord de US$1.944,71 la onza en las operaciones de esta mañana. En todo caso, el aumento de la plata ha sido más impresionante, ya que el metal alcanzó US$24,399 por onza, lo que lleva su alza de julio a cerca de 35%. El repunte se produce luego de que un indicador clave para el dólar mostrara que la divisa se encuentra en su nivel más débil desde enero; algunos estrategas ahora proyectan un período prolongado de debilidad para la moneda estadounidense. Entre los otros factores que impulsan el oro al alza se encuentran los crecientes temores de un ambiente provocado por la pandemia similar a una estanflación, donde la inflación aumenta sin crecimiento ni mejora del empleo.

Mercados mixtos

Los inversionistas de renta variable no están entrando en pánico por la propagación de brotes de coronavirus, y los indicadores globales en general se mantienen en su posición antes de la reunión de la Reserva Federal del miércoles. El índice MSCI Asia Pacific subió 0,7% mientras que el índice Topix de Japón terminó su primera sesión de negociación desde el miércoles con un alza de 0,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 bajó 0,1% a las 5:50 a.m., hora del este, debido a que las acciones de las aerolíneas se vieron afectadas después de que el Reino Unido impusiera una orden de cuarentena para viajeros que regresan de España. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura al alza, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,574% y el petróleo registraba un leve descenso.

También hoy…

Las cifras de los pedidos de bienes duraderos estadounidenses para junio se darán a conocer a las 8:30 a.m.; el índice de fabricación de la Fed de Dallas se publicará a las 10:30 a.m. En tanto, NXP Semiconductors NV, Universal Health Services Inc., Avery Dennison Corp. y RPM International Inc. son algunas de las compañías que informarán hoy sus resultados, en una semana que probablemente estará dominada por los resultados de algunas de las firmas más importantes en tecnología.

