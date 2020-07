Casa Real.- Sánchez defiende la monarquía pero anima a Casa Real a reforzar la ejemplaridad tras informaciones de Juan Carlos I

24/07/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Comité de Seguimiento del COVID-19, en Moncloa, Madrid (España), a 24 de julio de 2020. POLITICA Moncloa



Avisa de que abrir un debate sobre el modelo de Estado y la utilidad de la monarquía, como pide Iglesias, generaría "inestabilidad"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes la monarquía parlamentaria, como institución necesaria para garantizar la "estabilidad" que requiere un momento como el actual, y ha rechazado que haya que abrir un debate sobre el modelo de Estado. No obstante, tras las informaciones "inquietantes y perturbadoras" sobre el Rey emérito Juan Carlos I, sí cree necesario que la Casa Real dé pasos para "fortalecer" la "transparencia y la ejemplaridad".



"Defendemos el pacto constitucional, defendemos la monarquía parlamentaria, pero eso no resta para que las instituciones, si queremos garantizar la estabilidad de las mismas, den pasos a favor de algo que creo que conecta desde el punto de vista emocional, con el sentir de muchos ciudadanos, que quieren instituciones transparentes, ejemplares", ha afirmado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.



De este modo, Sánchez ha pedido diferenciar "dos planos de debate": el que plantea la necesidad de que la monarquía sea una institución más transparente, y el que afecta al modelo de Estado. A su juicio, este último debate sobre monarquía o república, que reclaman abrir sus socios de Unidas Podemos y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, generaría "inestabilidad", al contrario que el primero, el de reforzar la "ejemplaridad" de la institución, que servirá para dar más "estabilidad" a la monarquía, según el presidente.



"Este Gobierno va a defender siempre la estabilidad institucional. La estabilidad significa tener instituciones robustas y para eso necesitamos transparencia y ejemplaridad. Con lo cual, todo lo que haga la Casa Real en esa dirección de ejemplaridad y transparencia, el Gobierno de España y el conjunto de la sociedad lo aplaudirá", ha remarcado.



"EL PSOE NO VA A SOCAVAR LA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES"



Y a continuación, tras reconocer que existe otro debate sobre el sistema político y sobre si tiene que haber un sistema republicano o una monarquía parlamentaria, ha querido dejar claro, como presidente del Gobierno y como secretario general del PSOE, que no van a cuestionar el pacto constitucional del que su partido fue uno de los "principales arquitectos".



"No van a encontrar ni al PSOE ni a mi persona como presidente del Gobierno en ninguna intencionalidad de socavar ni la confianza en las instituciones ni desde luego debilitar le pacto constitucional, que creo que ha traído mucha prosperidad, democracia y futuro al conjunto de la ciudadanía española", ha enfatizado.



Preguntado en concreto sobre la opinión de Iglesias, que sí cree que el horizonte de una república se "abre paso" en España, Sánchez ha afirmado que el PSOE y Unidas Podemos son "dos partidos" diferentes que conforman un Gobierno, y cada uno de ellos tiene "su posición política".



"Yo manifiesto la mía, como presidente y como secretario general del PSOE. El PSOE es el único partido que desde hace 40 años a esta parte no sólo fue arquitecto de la Constitución sino que también aprobó esa Constitución con sus votos", ha reivindicado.



De este modo, Sánchez ha señalado que "todo lo que haga la Casa Real por favorecer ese fortalecimiento de la institución y la estabilidad de la misma", al "dar pasos a favor de esa ejemplaridad", va a ser "bienvenido" no sólo por el Gobierno sino también por la ciudadanía.



AGRADECE A FELIPE VI LOS PASOS QUE HA DADO YA POR LA EJEMPLARIDAD



Eso sí, ha querido reconocer que el Felipe VI, cuando llegó la trono, "hizo bastante por garantizar esa transparencia, por dar pasos a favor de esa ejemplaridad". "Hay un debate que tiene que ver con la ejemplaridad, la transparencia, y la estabilidad de la institución. Hay que agradecer los pasos que ha dado durante su reinado el Rey Felipe VI", ha recalcado.



Y respecto a ese otro debate sobre el modelo de Estado, Sánchez ha insistido que su posición como presidente del Gobierno, y la del PSOE, son "meridianas": "Defendemos el pacto constitucional, y el Gobierno, y yo como presidente, lo que vamos a hacer es no socavar las bases de ese pacto constitucional ni por supuesto contribuir a la inestabilidad".



"Lo que necesita nuestro país ahora mismo es estabilidad. Estamos por delante de una crisis sanitaria, económica, social. Tenemos que dar pasos para confiar en nuestras instituciones en clave de transparencia y ejemplaridad, pero sorbe todo necesitamos garantizar esa estabilidad para abordar con éxito la crisis económica y social que tenemos por delante", ha zanjado.