Carmen Borrego, ¿molesta con él éxito de Alejandra Rubio?

01/01/1970 Carmen Borrego eclipsada por su sobrina, Alejandra Rubio, quien recibe toda la atención mediática. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 27 (CHANCE)A Carmen Borrego le ha salido una seria competidora en su carrera televisiva. Se trata nada más y nada menos que de su sobrina, Alejandra Rubio. Tras su reconciliación con Álvaro Lobo, la hija de Terelu acapara toda la atención mediática, y esto parece no hacerle mucha gracia a Carmen.



El clan 'Campos', formado hasta ahora por la matriarca María Teresa Campos, Terelu y Carmen -que saltó a la fama tras muchos años detrás de las cámaras dirigiendo programas- crece y su nueva incorporación, Alejandra ha llegado pisando fuerte. Sus idas y venidas amorosas -se acaba de reconciliar con el Dj Álvaro Lobo, con el que mantuvo una relación de dos años, convivencia incluida, tras una fugaz relación con Tassio de la Vega, que ella no califica de noviazgo, y varios rumores de roneo con Suso, con quien colabora en el programa 'Viva la vida'- copan toda la atención mediática relegando a un segundo plano a su madre, su tía e incluso a su abuela.



Alejandra fue preguntada por su reconciliación sentimental cuando se dirigía a su puesto de trabajo, en el coche esperaba Carmen con la que llegaría a las instalaciones de Mediaset. Su cara y su silencio ante la reconciliación y la felicidad de su sobrina lo dicen todo. Carmen optó por no pronunciar palabra y por poner un gesto de hastío hasta que el coche arrancó con tía y sobrina dentro para colaborar en 'Viva la vida'.