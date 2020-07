Carlos Slim.- Realia se anota un descenso del 1,5% en el valor de su cartera de edificios por la crisis

04/01/2019 Torre Kio Realia ECONOMIA ANTONIO MARTÍNEZ EPELDE



El beneficio se desploma un 95% al realizar dotaciones y provisiones por 7,67 millones



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Realia, inmobiliaria controlada por Carlos Slim, se ha anotado un descenso del 1,5% en el valor de su cartera patrimonial a consecuencia de la crisis, según informó la compañía a partir de la valoración independiente.



Los edificios de oficinas y centros comerciales con que cuenta y alquila, entre los que figura de una de las torres Kio de Madrid, cerró la primera mitad del año con un valor de mercado de 1.522 millones de euros, frente al de 1.540 millones que presentaba a la conclusión de 2020.



De su lado, los activos de suelo y promoción de viviendas de la inmobiliaria esquivaron la devaluación y mantuvieron su valor en los 397 millones de euros, gracias a las inversiones realizadas en los proyectos en curso. En caso de que no se hubieran realizado, también se habrían depreciado, en un 2,4%.



Esta devaluación de activos y las dotaciones y provisiones por importe total de 7,67 millones de euros realizadas por la compañía para afrontar la crisis lastraron en un 95,3% sus ganancias del primer semestre, de forma que se situaron en 1,50 millones de euros frente al beneficio de 32 millones logrado un año antes.



En concreto, Realia ha provisionado 4,7 millones de euros para cubrir el eventual impacto de la crisis en el valor de los activos de promoción de vivienda y ha dotado otros 2,97 millones ante el efecto que pueda tener en los ingresos por alquiler de su cartera de oficinas y centros comerciales.



En este sentido, en su informe de resultados semestrales, la inmobiliaria asegura que está llevando a cabo "las gestiones oportunas y necesarias para hacer frente a la situación y minimizar el impacto, tanto para sus clientes como para la empresa".



AUMENTA EL EBITDA POR CONTROL DE COSTES.



En el plano operativo, Realia redujo en un 2,6% sus ingresos entre enero y junio, hasta los 47,2%. El beneficio bruto de explotación (Ebitda), de su lado, avanzó un 1,8% hasta los 25,5 millones, gracias al "recorte de costes operativos y gastos generales".



Por áreas de negocio, en la primera mitad del año Realia entregó y, por lo tanto, facturó treinta viviendas, frente a las 36 de un año antes.



La compañía atribuye el descenso "a la poca actividad registrada durante el estado de alarma", al menor 'stock' de producto terminado y a la reducción del número de puntos de venta al concentrar se en "menor número de promociones".



Al cierre de junio, Realia contaba con 497 viviendas, locales y oficinas terminadas o en curso y pendientes de entrega, de las que 162 de ellas se encuentran reservadas o vendidas.



De esta forma, el negocio de promoción facturó 5,7 millones, un 5,4% más, si bien cae un 15,6% en caso de descontar la venta de un suelo de Valdebebas.



En cuanto a su nuevo negocio de alquiler de viviendas, aún no tiene impacto alguno en la cuenta de resultados, dado que inició el pasado mes de junio la comercialización de la primera promoción destinada al arrendamiento.



Respecto al arrendamiento de su cartera patrimonial, le generó ingresos por rentas de 40,5 millones, un 3,3% menos, si bien crecen un 1,8% en caso de descontar el ingreso extraordinario de 2,12 millones registrado un año antes por la devolución de la plusvalía municipal.



En el capítulo financiero, Realia logró refinanciar el pasado mes de abril, en plena crisis y lo más duro del confinamiento, el crédito sindicato de su rama patrinomial, y extender su vencimiento a 2025.



De esta forma, en la actualidad, la firma soporta un endeudamiento financiero neto de 513 millones de euros, un 1,4% menos que a comienzos de año. Este pasivo equivale al 26,7% del valor de sus activos ('loan to value') y además el 73% del mismo no vence hasta 2025 o años posteriores.