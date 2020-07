Bruselas pide no discriminar entre regiones similares al imponer cuarentenas

Una pareja de turistas británicos camina por el centro de Barcelona este lunes. EFE/Enric Fontcuberta

Bruselas, 27 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) instó este lunes a los Estados de la Unión Europea (UE) a no discriminar entre regiones con situaciones epidemiológicas similares en cuanto al coronavirus a la hora de imponer cuarentenas a las personas que regresen de un viaje a esos destinos.

El Ejecutivo comunitario recordó que la decisión de exigir estas cuarentenas depende de cada Gobierno nacional, pero llamó a los países a que apliquen el mismo enfoque para todas las regiones que tengan parámetros epidemiológicos parecidos, de modo que si para una se decreta esta medida se haga lo mismo con el resto para evitar discriminaciones.

"Las cuarentenas son posibles, pero esperamos que se respete esta regla de no discriminación entre regiones con situación epidemiológica similar", dijo el portavoz de Salud Pública de la Comisión, Stefan de Keersmaecker, en la rueda de prensa diaria de la institución.

El Ejecutivo comunitario, añadió, pide también a los Estados miembros que "informen muy bien" a sus socios sobre este tipo de medidas para mantener un enfoque coherente en la UE.

La Comisión se pronunció así después de que este domingo el Reino Unido empezase a aplicar una cuarentena de 14 días para quienes lleguen de España - destino vacacional de millones de británicos - so pena de una multa de 1.000 libras (1.027 euros), una repentina decisión anunciada apenas 24 horas antes.

La incidencia del coronavirus en España es de 35,1 casos detectados por cada 100.000 habitantes en 14 días, la sexta tasa más alta de la UE solo por debajo de Portugal (35,5) Suecia (40,1), Bulgaria (45,4), Rumanía (63,2) y Luxemburgo (219,4), según los datos de este lunes del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).