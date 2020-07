Brasil, aliado de Trump, está preparado para trabajar con Biden

Ernesto Araujo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, habla durante una entrevista en Brasilia

(Bloomberg) -- Brasil ha desarrollado una relación muy estrecha con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, pero no tendría problemas para lidiar con Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia, si es elegido a finales de este año, según el canciller del país latinoamericano.

Ernesto Araujo, quien implementó un importante cambio proestadounidense en la política exterior desde que el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro asumió el cargo en 2019, dijo que Brasil está preparado para la posibilidad de una derrota de Trump y un cambio político en las elecciones de noviembre, a pesar de las crecientes críticas de muchos demócratas sobre el historial ambiental y de derechos humanos del país.

“Estoy seguro de que, a pesar de algunos ajustes, podríamos mantener una agenda muy positiva bajo una posible Administración demócrata”, dijo en una entrevista en video. “Si bien los presidentes Bolsonaro y Trump han establecido una relación muy estrecha que ha generado beneficios mutuos, los avances ocurrieron entre Brasil y Estados Unidos, no entre dos presidentes”.

La cooperación en áreas que incluyen negocios, defensa y seguridad probablemente continuará bajo Biden, dijo Araujo, y agregó que muchas oportunidades están por venir porque los países comparten los mismos valores, como la democracia y la libertad.

Trump y Bolsonaro son admiradores mutuos que fueron elegidos apelando al sentimiento nacionalista en sus electorados. El líder brasileño a menudo es comparado con Trump, y eso le agrada. Pero el cambio sísmico de la política exterior de Brasil bajo Bolsonaro ha sido fuertemente criticado por exdiplomáticos y expertos en política exterior por romper la tradición del país de apoyar los esfuerzos multilaterales.

Por el momento, la estrecha relación de los líderes ha producido algunos beneficios para la economía más grande de América Latina. Trump levantó una prohibición sobre las importaciones de carne fresca de Brasil que había estado vigente desde un escándalo de carne en 2017. También anunció que apoya la apuesta del país para unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y se abstuvo de imponer aranceles al acero brasileño. Los dos países también han firmado acuerdos de defensa y cooperación en exploración espacial. Las discusiones para un acuerdo comercial bilateral también están en marcha.

La relación entre los dos países ha mejorado, dijo Araujo, porque Bolsonaro despejó un “rencor” que los gobiernos brasileños anteriores tenían contra Estados Unidos.

Liderazgo interamericano

A pesar de los avances en la unión de los dos países, también ha habido reveses marcados, con Brasil en el extremo perdedor. Trump ha señalado repetidamente al país como un ejemplo de cómo no lidiar con una pandemia, y en mayo prohibió los viajes de Brasil a EE.UU.

En junio, Brasil perdió su candidatura a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando la Administración Trump anunció que lanzaría su propio candidato. La pandemia de coronavirus ha aumentado la importancia del BID, con sede en Washington, ya que planea prestar miles de millones de dólares para ayudar a los países latinoamericanos a recuperarse. La decisión de Trump rompió una tradición no escrita según la cual el banco siempre está encabezado por un latinoamericano, pero Araujo minimizó la importancia de ese gesto, diciendo que no había sido una sorpresa porque Brasil lo había aceptado.

“Para nosotros, lo que importa es tener un programa de trabajo común y no necesariamente la nacionalidad de quien sea el presidente del banco”, dijo. “Teníamos un plan para lanzar a nuestro candidato, pero aceptamos el candidato estadounidense”.

Araujo calificó el acuerdo como “una señal de esta nueva relación que tenemos con Estados Unidos”

Nota Original:A Close Trump Ally, Brazil Says It’s Prepared to Deal With Biden

©2020 Bloomberg L.P.