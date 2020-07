Baloncesto/NBA.- Marc Gasol y Ricky Rubio se estrenan en la 'pretemporada' de la NBA

10/11/2019 10 November 2019, US, Los Angeles: Los Angeles Lakers' Anthony Davis (R) in action against Toronto Raptors' Marc Gasol during the NBA men basketball match between Los Angeles Lakers and Toronto Raptors at Staples Center. Photo: Ringo Chiu/ZUMA Wire/dpa DEPORTES Ringo Chiu/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Los españoles Marc Gasol y Ricky Rubio se estrenaron este domingo con Toronto Raptors y Phoenix Suns en la serie de amistosos que están disputando los equipos de la NBA de cara a reiniciar este jueves la liga estadounidense en el Walt Disney World Resor de Orlando.



El pívot de Sant Boi, que no jugó ante Houston Rockets, rozó los diez minutos en la pista en la victoria de los actuales campeones por 110-104 ante Portland Trail Blazers, en los que aportó tres puntos y cuatro rebotes.



Más brillante estuvo el ala-pívot hispano-congoleño Serge Ibaka, que fue el máximo anotador de los de Nick Nurse con 19 tantos, a lo que añadió seis capturas ante un rival que no contó con su estrella, Damian Lillard.



Por su parte, el base de El Masnou también tuvo su primera aparición en la cancha después de no haber jugado el primer amistoso con los Suns ante Utah Jazz. El director de juego superó los 19 minutos en la derrota por 117-103 ante Boston Celtics, con seis puntos, cuatro asistencias, dos rebotes y un robo.