Astra pagará a Daiichi US$6.000M por fármaco contra el cáncer

(Bloomberg) -- AstraZeneca Plc acordó pagar hasta US$6.000 millones para comprar un prometedor medicamento para el cáncer de pulmón y de mama de Daiichi Sankyo Co., el segundo acuerdo por un potencial medicamento oncológico éxito de ventas en dos años con la farmacéutica.

El fabricante de medicamentos del Reino Unido pagará a la japonesa Daiichi US$1.000 millones por adelantado para desarrollar y comercializar conjuntamente una terapia contra el cáncer llamada DS-1062, que se encuentra en las primeras pruebas clínicas, dijeron las compañías el lunes. Posteriormente habrían pagos adicionales de hasta US$5.000 millones, sujetos a hitos regulatorios y de ventas.

AstraZeneca está avanzando para convertirse en una potencia mundial en oncología, incluso mientras trabaja en una vacuna contra la pandemia de coronavirus. El año pasado, la compañía se comprometió a pagarle a Daiichi hasta US$6.900 millones por otra medicina contra el cáncer, que marcó su mayor acuerdo en más de una década. Para la compañía japonesa, el acuerdo es el último en lo que se ha convertido en una asociación transformadora. Además de los acuerdos en productos contra el cáncer, Daiichi está en conversaciones para fabricar la vacuna contra el covid-19 de Astra en Japón.

El tratamiento de Daiichi, un conjugado de anticuerpos y drogas que se dirige a tumores que expresan una proteína conocida como TROP2, es “extraordinario”, dijo en una entrevista José Baselga, jefe de investigación de cáncer de Astra. Lo describió como un “agente que podría transformar y que transformará el panorama de la terapia”.

Acciones de AstraZeneca registraron poca variación en Londres, a 8.617 peniques. Las acciones de Daiichi subieron 3% a 8.666 yenes en Tokio antes del anuncio.

La farmacéutica japonesa se volcó a los tratamientos de oncología hace solo una década, después de haber estado inmersa durante años en litigios por la fabricación de datos en su filial india. La compañía con sede en Tokio tuvo un punto de inflexión cuando contrató en 2016 a Antoine Yver, quien dirigió la unidad de oncología de AstraZeneca, allanando el camino para que la gigante británica se diera cuenta del trabajo innovador de Daiichi en el campo del cáncer.

“Tuvimos una serie de posibles colaboradores que se reunieron con nosotros” sobre la terapia, dijo Yver en una entrevista. Astra fue elegida por “su experiencia, por su fortaleza en oncología, por nuestra colaboración pasada”.

Desde el primer acuerdo de Astra en marzo pasado, las acciones de Daiichi se dispararon 70% y ahora es la segunda compañía farmacéutica más grande de Japón por capitalización de mercado, superando a Takeda Pharmaceutical Co.

AstraZeneca pagará en efectivo por el último acuerdo en tres etapas: US$350 millones este mes cuando se cierre el acuerdo, US$325 millones después de 12 meses y la misma suma un año después. Daiichi fabricará y suministrará el medicamento contra el cáncer y mantendrá los derechos exclusivos del medicamento en Japón.

Los datos de los primeros ensayos señalan una fuerte actividad contra el cáncer de pulmón, pero también una alta toxicidad, con dos muertes, dijo Sam Fazeli, analista de Bloomberg Intelligence.

Baselga dijo que los fabricantes de medicamentos están trabajando para mitigar la toxicidad y que los pacientes habían recibido las dosis más altas del medicamento, que probablemente no sean las que se utilizarán de forma generalizada.

