Apuestas por más estímulos impulsan a Wall Street en semana ajetreada por resultados

Por Medha Singh y Devik Jain

27 jul (Reuters) - Los índices de Wall Street repuntaban el lunes, ya que los inversores pasaban por alto el incremento de casos de coronavirus y las tensiones entre Estados Unidos y China, y apostaban por más estímulos para revivir a la economía al comienzo de una semana atestada con resultados corporativos.

* De todas maneras, los activos de refugio estaban en alta demanda y los precios del oro alcanzaron un máximo histórico, ante la preocupación por la disputa diplomática entre Pekín y Washington, la escalada de los casos de COVID-19 en Estados Unidos y el alza inesperada de los pedidos de subsidios por desempleo en la nación norteamericano.

* Las autoridades han volcado billones de dólares en ayuda fiscal y estímulos monetarios que han resultado clave en llevar al índice S&P 500 a cerca de un 5% de distancia del máximo histórico alcanzado en febrero.

* En tanto, los inversores no esperan grandes anuncios tras la reunión de política monetaria de la Reserva Federal esta semana, aunque es posible que las autoridades sugieran que podrían tomar más acciones en septiembre o quizás en el cuarto trimestre, según analistas.

* Los mercados también están atentos a los progresos entre el Gobierno y los legisladores de oposición sobre la próxima ronda de ayuda financiera por la crisis de coronavirus, en vista de que los beneficios excepcionales de subsidios por desempleo expirarán el viernes.

* A las 1630 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 0,27%, o 73,73 puntos, a 26.543,75 unidades; mientras que el índice S&P 500 aumentaba 0,13%, o 13,08 puntos, a 3.228,71 unidades; y el índice compuesto Nasdaq ganaba 0,83%, o 86,401 puntos, a 10.449,57 unidades.

* Las acciones de Apple Inc, Amazon.com Inc , Facebook Inc y Alphabet Inc subían entre 1% y 1,9%, y eran los principales factores tras el avance del S&P 500 y el Nasdaq. Las cuatro compañías están entre las firmas que reportarán sus resultados trimestrales esta semana.

* "Probablemente será la semana más importante del año en términos de los cálculos sobre el impacto económico del coronavirus", dijo Brian Pirri, director de la firma New England Investment and Retirement Group en Boston.

* Los segmentos de tecnología, consumo y materiales avanzaban cerca de 1%. Los papeles de la banca, que suelen debilitarse cuando el panorama económico empeora, caían un 1,4%.

