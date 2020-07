AMP.- O.Próximo.- Israel denuncia un frustrado intento de milicianos de Hezbolá de entrar en el país desde Líbano

24/11/2019 Benjamin Netanyahu en una base militar en los Altos del Golán POLITICA INTERNACIONAL Haim Zach/GPO/dpa



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha denunciado que milicianos de Hezbolá han intentando entrar este lunes en territorio israelí a través de la frontera con Líbano, si bien ha asegurado que las fuerzas israelíes se lo han impedido.



El portavoz de las Fuerzas de Seguridad de Israel (IDF), el general Hiadi Zilberman, ha informado de que una célula de Hezbolá formada por unos tres o cuatro milicianos ha llegado a cruzar este lunes la Línea Azul llegando a adentrarse varios metros en territorio israelí.



De acuerdo con Zilberman, los militares israelíes se han dado cuenta y han disparado contra los intrusos, que han regresado al lado libanés sin responder a los disparos de las IDF.



Sin embargo, medios libaneses han informado de que Hezbolá ha llegado a lanzar misiles contra un vehículo de las IDF, algo que el portavoz israelí ha negado. En cualquier caso, hay informaciones sobre un intercambio de disparos, según señala 'The Jerusalem Post'.



Durante este "incidente de seguridad", las IDF han pedido "a los residentes israelíes en la Línea Azul que se queden en sus casas y eviten cualquier actividad al aire libre", indicando que "las carreteras de la zona están cerradas". Poco después, el Ejército ha anunciado a los vecinos de la frontera que pueden "volver a la normalidad".



Este hecho se enmarca en la escalada de tensión que comenzó la semana pasada por una serie de incidentes en los Altos del Golán sirios, entre ellos la muerte de un miembro de Hezbolá que el partido-milicia libanés atribuyó a un ataque con drone de Israel. "Tenemos unos días difíciles por delante", ha asumido Zilberman.



Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha abandonado la sesión parlamentaria junto a su ministro de Defensa, Benny Gantz, para seguir los sucesos en la frontera, ha advertido de que no permitirá ataques a Israel desde Siria o Líbano.



"Nuestra política es clara. Primero, no permitiremos que Irán se atrinchere militarmente en nuestra frontera con Siria (...). Segundo, Líbano y Hezbolá tendrán que asumir la responsabilidad de cualquier ataque contra nosotros que emane de territorio libanés", ha dicho durante una reunión de su partido político, el Likud, desde la Knesset.



Por su parte, la Fuerza Provisional de Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) ha urgido a las partes a ejercer la máxima contención en la frontera. "El general Stefano del Col está en contacto con las dos partes para evaluar la situación y reducir la tensión", ha dicho el portavoz de la misión de la ONU, Andrea Tenenti a DPA.