Alessandro Lequio se derrumba: Quise mucho a Ana

MADRID, 27 (CHANCE) Alessandro Lequio ha recordado con emoción su historia de amor con Ana Obregón. Con motivo del repaso que hicieron ayer de la vida de la bióloga y actriz en el programa Hormigas Blancas, al colaborador televisivo se le han removido sentimientos de antaño que ahora, tras el fallecimiento de su hijo, Áless, están a flor de piel.



"He estado muy enamorado de Ana" ha confesado Alessandro visiblemente emocionado entre las bromas de sus compañeros, quienes han intentado restar hierro al asunto bromeando sobre lo joven y la melena que lucía por aquel entonces en el que compartía vida con Ana.



"El reportaje me despertó tantos recuerdos y emociones... que no tengo capacidad de valorarlo" ha continuado entre lágrimas. Unas palabras ante las que sus compañeros, viéndolo roto, han reaccionado con sentidos mensajes de ánimo, entre los que destaca el que le ha dedicado su compañero Antonio Rossi: "Tienes que vivir".