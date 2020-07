24/07/2020 Alejandra Rubio confirma que está "súper feliz" tras su reconciliación con Álvaro Lobo. MADRID, 27 (CHANCE) Alejandra Rubio está feliz. Después de cinco meses separados y de una fugaz relación con el empresario Tassio de la Vega, la nieta de María Teresa Campos se ha reconciliado con Álvaro Lobo. La colaboradora ha sido la encargada de confirmar en el plató de "Viva la vida" que se estaba dando una segunda oportunidad con el DJ después de que se les viese de lo más acaramelados en el club en el que ambos trabajan. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Con una mascarilla de lo más fashion que no puede ocultar su inmensa sonrisa, Alejandra nos confirma que está "muy feliz" con Álvaro, y que aunque no quiere "decir nada" acerca de esta sorprendente reconciliación meses después de una polémica ruptura con el DJ, está "genial".



La hija de Terelu Campos, sin embargo, sí aclara que su madre no prefiere a Tassio de la Vega - por su profesión y manera de ganarse la vida - antes que a Lobo, y matiza las declaraciones de la colaboradora en "Viva la vida": "eso es una tontería. Mi madre solo le quiere dejar bien porque es un tío que no tiene nada que ver con esto. Pero nada más allá que prefiera a uno o a otro. Porque te digo yo que eso no es así".



Sin poder ocultar el buen momento por el que está pasando, Alejandra confiesa que está "súper feliz", y aunque no quiere decir claramente que sea por Álvaro Lobo, su cara al hablar de él lo dice todo. ¡No os perdáis el siguiente vídeo!