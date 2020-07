ADVISORY ISRAEL-LEBANON/NETANYAHU--TIMINGS APPROX

Israeli PM holds newser after clashes near Israel-Lebanon border

Start: 27 Jul 2020 17:00 GMT

End: 27 Jul 2020 18:00 GMT

TEL AVIV, ISRAEL :Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Benny Gantz hold a press conference after Israel and Hezbollah exchange fire near Israel-Lebanon border

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: POOL

Aspect Ratio: 16:9

Location: Israel

Topic: Conflicts / War / Peace

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com