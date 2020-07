Abogada de The Sun alega misoginia en caso de Johnny Depp

LONDRES (AP) — Una abogada del tabloide británico The Sun alegó el lunes que Johnny Depp abusó de Amber Heard durante su relación, cometiendo actos de violencia alimentados por la misoginia y desatados por su adicción al alcohol y las drogas.

La abogada Sasha Wass presentó un resumen en el caso de difamación de Depp contra el diario por un artículo en el que se reportó que el astro de Hollywood abusó físicamente de su exesposa.

Depp demanda a News Group Newspapers, editora de The Sun, y al editor ejecutivo del diario, Dan Wootton, ante el Trbinal Supremo en Londres por el artículo del 28 de abril, en el que fue tildado de “marido golpeador”. El actor niega que fuera violento con Heard.

El caso debe concluir el martes, pero se anticipa que el juez Andrew Nicol se tomará varias semanas para emitir su fallo.

En sus alegatos finales, Wass dijo que la defensa del diario “es una de verdad -- concretamente que el señor Depp sí golpeó a su esposa”.

Wass dijo que había “evidencia abrumadora de violencia doméstica o conducta de esposo golpeador, catalogada en un periodo de tres años”.

Dijo que Depp era “un adicto incurable que repetidas veces perdió el autocontrol y toda capacidad para contener la ira”.

“Lo que permea toda la evidencia en este caso es el carácter del propio señor Depp -- su bien documentada evidencia de violencia y destrucción a lo largo de su vida adulta que ha ocurrido cuando ha estado bajo la influencia del alcohol y las drogas”.

Dijo que Depp “tiene un nombre para esta entidad metamorfoseada — a saber, El Monstruo”.

Depp y Heard se conocieron en el plató de la comedia de 2011 “The Rum Diary” (“Diario de un seductor”) y se casaron en Los Ángeles en febrero de 2015. Heard pidió el divorcio al año siguiente y éste quedó finalizado en 2017.

Los exesposos han acudido las últimas tres semanas a la presentación de declaraciones en el edificio neogótico de la corte, aunque Depp no compareció el lunes por la mañana. Su abogado debe presentar sus argumentos finales el martes.

Abogados, periodistas y miembros del público, divididos en varias salas conectadas por video para guardar el distanciamiento social, han escuchado detalles escabrosos de la tempestuosa relación de la pareja. La evidencia ha revelado un presunto gran consumo de alcohol y drogas, argumentos iracundos, objetos lanzados y excrementos dejados en una cama — que sean de perro o humanos está en discusión.

La defensa de The Sun se basa en las denuncias de Heard de 14 incidentes de violencia por parte de Depp entre 2013 y 2016, en lugares que incluyen la isla privada del actor en las Bahamas, una casa alquilada en Australia durante la filmación de una película de “Pirates of the Caribbean” (“Piratas del Caribe”) — donde Depp se cortó un dedo en circunstancias disputadas — y el penthouse de la pareja en el centro de Los Ángeles, que sufrió destrozos durante sus peleas.

Wass dijo que el primer año de la relación, durante el cual Depp se mantuvo sobrio, fue “idílico”, pero que la violencia comenzó en 2013 luego que el actor recayó.

Durante cuatro días en el banquillo de los testigos la semana pasada, Heard declaró que Depp sufrió ataques de celos y se convirtió en su violento alter ego, “El Monstruo”, bajo la influencia del alcohol y las drogas. Lo acusó de abofetearla, golpearla y arrojarle botellas “como granadas”, y alegó que a menudo temió por su vida durante su relación.

La evidencia de Heard fue apoyada por testigos que incluyeron a su hermana Whitney Henriquez, quien dijo que vio a Depp golpear a Heard “múltiples veces” durante un altercado en el penthouse de la pareja en marzo de 2015.

Depp, quien presentó su evidencia a lo largo de cinco días, calificó las acusaciones de “fraude” y sostuvo que Heard era la agresora de su volátil relación.

Las exparejas de Depp Vanessa Paradis y Winona Ryder firmaron declaraciones escritas como testigos en las que dijeron que el actor nunca fue violento con ellas, y varios empleados actuales y pasados presentaron evidencia apoyando la versión de Depp de los acontecimientos.

Wass dijo que esos testigos estaban “manchados” porque dependían de Depp para ganarse la vida y “vinieron a la corte a mentir por su jefe”.

Depp admitió consumir una variedad de drogas, incluyendo marihuana, cocaína y analgésicos opioides, pero negó que éstas lo tornaran violento.

Al resumir el caso de la defensa, Wass dijo que “la raíz en la ira del señor Depp... es una profunda misoginia”.

“Él creó un personaje misógino de (Heard) como el estereotipo de una mujer irritante”, dijo Wass. Señaló que Depp tildó a Heard de “una cazafortunas, una arpía y una adúltera” con el fin de desacreditarla.

“La señora Heard toleró la violencia y el abuso porque amaba al señor Depp y creía que era capaz de hacer que él mejorara”, dijo la abogada.

Pero agregó que los intentos de Heard por ayudar a Depp a superar sus adicciones resultaron contraproducentes.

“El señor Depp estaba tanto avergonzado como irritado por lo que percibía como críticas de la señora Heard y las deficiencias de él y esto sirvió para agravar al señor Depp y empeorar la situación”, dijo la abogada.

“Cada vez que él sufría una recaída, su manejo de la realidad se volvía más y más tenue y su comportamiento más violento y extremo”.