Unos 2,7 millones de limeños se habrían contagiado de COVID-19, según estudio

Personas acompañan a su familiar enfermo con COVID-19, quien se encuentra dentro de un auto esperando ser atendido, en el Hospital de Essalud Carlos Alberto Seguin, el 21 de julio de 2020 en Arequipa (Perú). EFE /Jorge Esquivel /Archivo

Lima, 26 jul (EFE).- El 25,3 % de los habitantes de Lima y el Callao, alrededor de 2,7 millones de personas, se habrían contagiado de la COVID-19, según un Estudio de Prevalencia realizado en las últimas semanas por el Ministerio de Salud de Perú (Minsa).

El ministerio adelantó este domingo que durante esta investigación, hecha por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Salud (INS), "se evidenció" que 2.700.707 personas estarían contagiadas con la COVID-19 sólo en la capital peruana.

Estas cifras sobrepasan largamente a los datos oficiales del Minsa sobre los detectados a nivel nacional, que actualmente sobrepasan los 380.000 infectados y 18.000 fallecidos, lo que mantiene a Perú como el séptimo país en el mundo y el tercero en Latinoamérica con más casos.

Las autoridades de Perú también reajustaron durante la última semana la cifra de decesos, al sumar 3.688 fallecidos que no habían sido contabilizados, e informaron que se investigan otras 22.000 muertes para determinar si están vinculadas con el coronavirus.

CASI 8 MILLONES PUEDEN CONTAGIARSE

Al respecto, el ejecutivo adjunto del CDC, César Munayco, remarcó que, tras haberse determinado que el 25,3 % de la población de Lima y el Callao puede estar afectada, se estima que en la capital peruana aún pueden contagiarse otras 7.974.024 personas, sino cumplen con las medidas preventivas.

Al dividir la capital por zonas, la mayor proporción de la infección se presenta en el Callao, con 30 %, Lima Norte, con 28,7 %, y Lima Este, con 24,4 %, mientras que la prevalencia en Lima Centro llegó al 23,1 % y en Lima Sur a 23,3 %.

El estudio detalló que la prevalencia en Lima y el Callao fue similar entre hombres (21,2 %) y mujeres (21,9%), y más alta en adolescentes 24,3% y jóvenes 23,1%.

INMUNIDAD COLECTIVA

El Minsa indicó que este trabajo también se realizó para determinar cuánto falta para alcanzar inmunidad colectiva (la llamada "inmunidad de rebaño") "en el supuesto de que la infección por SARS-CoV-2 produce inmunidad duradera".

Además, se desarrolló para estimar la cantidad de personas que se deberá inmunizar por grupo de edad cuando esté disponible la vacuna contra el virus.

La prevalencia fue analizada del 28 de junio al 4 de julio en 3.118 personas de 43 distritos de Lima Metropolitana y 7 el Callao, mediante pruebas serológicas y moleculares realizadas por Equipos de Respuesta Rápida del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades y de las DIRIS y región Callao.

GOBIERNO AMPLÍA CUARENTENA

Este domingo las autoridades sanitarias volvieron a retrasar, por segundo día consecutivo, la entrega de las cifras detalladas del impacto del coronavirus, algo que no se había producido desde que se reportó el primer caso de la enfermedad en el país, el pasado 6 de marzo.

Por su parte, el Poder Ejecutivo decidió ampliar la cuarentena en las provincias de Cajamarca, Jaén y San Ignacio, en la región norteña de Cajamarca, y en la provincia de La Convención, en la región sureña de Cusco.

La norma señaló que en esas provincias estará permitido el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, y dispuso el toque de queda desde las 20:00 horas hasta las 04:00 del día siguiente.

El pasado jueves, las autoridades sanitarias del Cusco confirmaron que esa región había ingresado a la fase 4 de la pandemia debido al incremento masivo de contagiados, que superan los 300 por día.

Por su parte, el director regional de Salud de Cajamarca, Pedro Cruzado, señaló que los contagios en su región, que hasta mediados de julio fueron pocos, se están incrementando debido a que la población incumple con las medidas de seguridad sanitaria.

CRITERIOS TÉCNICOS

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, afirmó que la ampliación de la cuarentena en Cajamarca y Cusco obedece a "criterios netamente médicos" y no políticos.

"Este tipo de decisiones las adopta el Gobierno en base a criterios netamente médicos, evaluados por el Ministerio de Salud, entonces no son decisiones que se adoptan solamente en base a criterios políticos", remarcó.

Cateriano también adelantó que el tradicional discurso por el aniversario de la independencia que dará el presidente Martín Vizcarra este 28 de julio se centrará en analizar el impacto de la pandemia en el país, el relanzamiento de la economía nacional y las elecciones generales de abril del próximo año.