Ucrania.- Putin y Zelenski discuten la situación en Ucrania a horas de la entrada en vigor de un nuevo alto el fuego

Los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, han valorado positivamente este domingo las medidas que han permitido una nueva tregua en el este de Ucrania, que entrará en vigor el lunes, mientras han mostrado discrepancias sobre la celebración de elecciones regionales en Ucrania, que según Rusia contravienen los principios de los acuerdos para la reducción de las hostilidades.



El miércoles, el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) acordó un paquete de medidas adicionales para garantizar el régimen de alto el fuego que entra en vigor a partir del 27 de julio. En este sentido, el Kremlin ha señalado que ambos líderes han discutido en detalle estas proposiciones, con resultados positivos.



No obstnte, Putin ha declarado que Ucrania debe mostrar "voluntad real" para aplicar los llamados Acuerdos de Minsk, en particular después de que la Rada (el Parlamento) ucraniana anunciara elecciones regionales en todo el país excepto en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, según la agencia oficial de noticias Sputnik.



Putin también lamentó el proyecto de ley "De las enmiendas a introducir en la Constitución de Ucrania (sobre la descentralización del poder)", introducido por Zelenski en diciembre del año pasado, y que aborda la estructura administrativa y territorial sin mencionar el estatus especial del este de Ucrania, el Donbás, previsto en los acuerdos de Minsk.



Por su parte el servicio de prensa del mandatario ucraniano informó de que Putin y Zelenski han abordado también el desminado de territorios en Donbás y la apertura de nuevos puntos de control en la línea de contacto.



Según Kiev, los dos líderes debatieron asimismo el cumplimiento de los acuerdos logrados en la cumbre del Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania) celebrada en diciembre del 2019 en París, y las condiciones necesarias para llevar a cabo la próxima reunión en Berlín.



Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos.