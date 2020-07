Túnez.- El presidente de Túnez nombra como primer ministro a Hichem Mechichi

23/10/2019 El presidente de Túnez, Kais Saied POLITICA INTERNACIONAL Khaled Nasraoui/dpa



El presidente de Túnez, Kais Saied, ha nombrado este sábado a Hichem Mechichi, hasta ahora al frente de la cartera de Interior, como primer ministro encargado del país, tras la dimisión de Elies Fajfa a raíz de las acusaciones contra él por un presunto conflicto de intereses.



Mechichi no figuraba en la lista de candidatos propuestos por los diferentes partidos y grupos parlamentarios al presidente, según las informaciones recogidas por la agencia estatal de noticias TAP.



El nuevo primer ministro fue elegido el pasado 19 de febrero para dirigir el Ministerio del Interior durante el gobierno de Fajfa y también ha ocupado otros puestos gubernamentales como el de asesor de la Presidencia y el de jefe de gabinete de los ministerios de Transportes, Salud y Asuntos Sociales.



El presidente de Túnez ha anunciado el nombre de Mechichi antes de que expirara el plazo de diez días contemplado por la Constitución para el nombramiento del sucesor de Fajfaj.



Entre los candidatos propuestos por las diferentes formaciones, se encontraban el ex secretario general de Ettakatol Jayam Turki y el exministro de Desarrollo y Cooperación Internacional Fadel Abdelkefi, propuestos por el partido islamista Ennahda.



También, el presidente del bloque Uatania, Hatem Mliki; el secretario de Estado para Función Pública, Mohamed Abu; el ministro de Educación, Mohamed Hamdi; el exministro de Economía Hakim ben Hamuda; y el exministro de Justicia Ghazi Yeribi.



Fajfa dimitió días después de que el Parlamento anunciara la creación de una comisión para investigar las acusaciones contra él sobre presuntos conflictos de intereses en relación con varias empresas de las que es accionista y que mantienen relaciones comerciales con el Estado, algo que está prohibido por la ley.



El ex primer ministro accedió al cargo en febrero, después de que el Parlamento respaldara su propuesta de Gobierno tras rechazar la de varios nominados previamente, a raíz de las elecciones celebradas en septiembre de 2019, que dieron como resultado un organismo altamente fragmentado.