Terelu Campos comienza sus vacaciones con una cena entre amigos

26/07/2020 TERELU CAMPOS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Terelu Campos lleva un año de lo más tranquilo. Tras su salida de Sálvame, la colaboradora ya no vive con la tensión que le provocaba tratar ciertos temas en ese programa, ahora en Viva la vida todo es diferente. A principio de año conocimos la buena noticia de que la casa en la que vivía la había conseguido vender, pero llegó el confinamiento por la pandemia del Covid-19 y tuvo que retrasarse por las circunstancias. Ya asentada en su nuevo hogar, la hija de María Teresa Campos está disfrutando de uno de sus mejores años.



La hermana de Carmen Borrego comenzaba ayer sus vacaciones estivales cenando con amigas, y es que no hay mejor manera que festejar algo que reunirse con la gente que te quiere y con la que verdaderamente estás a gusto. Y eso es lo que hizo Terelu, quedar con sus amigas para celebrar que por fin va a tener tiempo de descansar y reponer fuerzas para su regreso.



Sin duda, la hija de María Teresa Campos ha empezado las vacaciones de la mejor forma posible, acompañada de sus amigos ha disfrutado de la noche madrileña como hace tiempo no la veíamos. No sabemos si la periodista viajará hasta Málaga para pasar unos días allí como suele hacer en esta época del año o se quedará en la capital, lo que sí que sabemos es que va a descansar y a desconectar del panorama mediático hasta que regrese de sus vacaciones.