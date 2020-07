Somalia.- El presidente de Somalia nombra a Mahdi Mohamed Gulaid como primer ministro interino tras el cese de Alí Jaire

21/02/2020 El presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo POLITICA AFRICA SOMALIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE SOMALIA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Mohamed, ha nombrado como primer ministro interino a Mahdi Mohamed Gulaid, tras el cese de Alí Jaire en una moción de censura aprobada por el Parlamento, según un comunicado publicado por la Presidencia del país africano.



Villa Somalia ha destacado en el comunicado que Gulaid, quien ocupaba hasta ahora el cargo de vice primer ministro, "gestionará la Administración de forma interina" hasta "la nominación de un primer ministro permanente que mantenga el curso de reconstrucción de Somalia, según la visión del Gobierno y las expectativas de la población".



"Los nuevos cambios van en línea con el compromiso del Gobierno para lograr unas elecciones inclusivas, creíbles y en el momento previsto para satisfacer las aspiraciones democráticas del pueblo somalí, en línea con la Constitución, las leyes electorales y el foro de consultas (políticas) en Dhusamarib", ha remachado.



El anuncio del presidente, conocido como 'Farmajo', ha llegado horas después de que Jaire manifestara que aceptaba la decisión del Parlamento. "He decidido dar un ejemplo al pueblo somalí y renunciar a mi cargo en interés de la unidad del pueblo somalí, para no volver a la destrucción y el sufrimiento", señaló.



"He servido a mi país y a mi gente con honestidad e integridad, creyendo que era mi deber para con mi país", destacó el ya ex primer ministro somalí a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.



La votación en el Parlamento se saldó con 170 votos a favor --tanto de la oposición como de algunos diputados integrados en el Gobierno-- y ocho en contra, tal y como desveló el presidente del organismo, Mohamed Mursal.



Jaire había sido acusado de "fracasar a la hora de definir un plan para establecer un sistema de voto por sufragio universal, completar sus planes para desarrollar una estructura federalista, incluyendo el estatus de la capital, Mogadiscio, y a la hora de poner en práctica una reforma del sistema de partidos políticos", tal y como explicó el propio Mursal.



El ex primer ministro se había mostrado en contra de emplear el sufragio universal en las urnas ante la posibilidad de que un cambio de sistema llevara a un aplazamiento de las elecciones por motivos logísticos, que habrían mantenido a 'Farmajo' más tiempo de lo estipulado en el poder.



La comisión electoral de Somalia ya había apuntado la inmensa dificultad de celebrar los comicios este año, como estaba previsto, y había estimado principios de 2021 como muy pronto. En principio, el Parlamento acaba su legislatura en diciembre de este año.



Aunque 'Farmajo' ha asegurado en el pasado que no tiene intención de prolongar su mandato más allá de los términos constitucionales, ha guardado un escrupuloso silencio sobre el horizonte temporal planteado por la comisión.