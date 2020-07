Pilar Rubio da a luz a su cuarto hijo, Máximo Adriano

MADRID, 26 (CHANCE)



¿Se acuerdan de cuando Isabel Pantoja contaba noticias falsas a su entorno para saber quién era el topo de Cantora? Pues algo parecido ha pasado en la familia de Sergio Ramos y Pilar Rubio, quienes acaban de ser padres de su cuarto hijo, Máximo Adriano. Fue Vania Millán, quien en un descuido a la prensa, confesaba que su cuarto hijo sería una niña que se llamaría Ginevra. No sabemos si ha sido una trampa para saber quién hablaba con la prensa o que realmente, eso le habían contado a ella.



Pilar Rubio ya ha dado a luz a su cuarto hijo y lo ha compartido con todos sus seguidores por Instagram con este mensaje: "Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg.Gracias por estar siempre, @sergioramos. ¡Te quiero! ????Immensely happy to be able to introduce you to Máximo Adriano.He was born at 6:56PM and weighed 3.270 kg.Thanks for always being there for me, #SergioRamos. I love you!"



Como decimos, se trata del cuarto hijo para la pareja y es que todavía los dos tortolitos no han conseguido tener a una hija. A pesar de eso, los dos padres se encuentran inmensamente felices por tener cuarto hijos llenos de salud que les alegran los días y las noches. ¡Enhorabuena pareja!