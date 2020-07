Panamá.- Unos 300 españoles permanecen en Panamá desde el viernes a la espera de un vuelo de repatriación

01/07/2020 Avión de Iberia en Ciudad Real. ECONOMIA IBERIA



Según asegura un familiar de uno de los pasajeros, Iberia no les ha ofrecido ni alojamiento, ni transporte ni comida



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Unos 300 españoles permanecen en Panamá desde el viernes 24 de julio a la espera de un vuelo de repatriación hacia España. Según informa la Embajada de España en Panamá a través de Twitter, los españoles iban a viajar hacia España en un vuelo de Iberia programado a primera hora de la tarde del viernes 24 de julio, pero éste tuvo que ser cancelado por "problemas técnicos".



Debido a la cancelación, Iberia aseguró, también a través de la red social, que ofrecería transporte y alojamiento a los pasajeros varados que lo requieran y que continuaría informando de cualquier novedad que se produzca sobre la reanudación del vuelo.



Sin embargo, un familiar de uno de los pasajeros denuncia que a día de hoy, domingo, no hay ningún tipo de información ni por parte de Iberia ni por el de la Embajada, que "se ha desentendido del problema". "Hay 300 personas tiradas, hasta gente mayor, desesperadas, no les han dado hotel, comida ni bebida", denuncia este familiar en declaraciones a Europa Press.



Según indica, el último mail que recibieron los pasajeros por parte de la compañía aérea es del sábado, diciendo que están intentando solucionar la incidencia.



Tal y como relata, los pasajeros llegaron el viernes a sentarse en los asientos del avión, pero justo antes de despegar se les comunicó que había un problema técnico y que tenían que abandonar el avión. Una vez de vuelta en el aeropuerto, las autoridades panameñas les echaron de allí, dado que en el país hay toque de queda a las 20.00 horas.



"Les echaron de la terminal, con la histeria de que en media hora empezaba el toque de queda y en la calle te pueden detener; algunos han ido a sus casas, a un hotel o a gente que les han dado cobijo de forma particular", narra este familiar, que advierte de que la policía panameña puede poner multas de hasta 100.000 dólares por ir por la calle.



Además, este familiar asegura que en el caso de uno de los pasajeros, Iberia ha llegado a ofrecer, para cambiar el vuelo, un bono para volar en 2021.



También a través de Twitter han sido numerosas las quejas de pasajeros del vuelo, denunciando que "Iberia no se ha hecho responsable de nada" y que no les han dado "ni comida, ni alojamiento, ni transporte", así como "solución al problema", pero que tampoco ha hecho "nada" la Embajada.



No obstante, Iberia sostiene que "los pasajeros fueron atendidos en el aeropuerto, se facilitó refrigerio durante la espera, se ha proporcionado hotel a quienes lo han solicitado" y "se ha informado a través de SMS/e-mail a las 10.14 horas (Panamá)". "Seguimos trabajando para la resolución de la incidencia", insiste la compañía.



Según añade Iberia, se proporcionó alojamiento en el Hotel Sheraton, ya que es el único con habitaciones disponibles y porque los demás hoteles permanecen cerrados.