Manuel Romo, Mister Internacional España, confiesa quién es su referente

24/07/2020 Manuel Romo POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDAS POR NBE



MADRID, 26 (CHANCE)



El certamen Mister Internacional España 2020 es un evento que todos los aspirantes al título viven con mucha ilusión, pero sobre todo con mucha competitividad por querer llegar a donde siempre habían soñado. Este viernes 24 de julio se ha celebrado la tan esperada gala y todos los extremeños pueden estar muy contentos, porque ha sido Manuel Romo, representante de esta comunidad autónoma, el elegido por los miembros del jurado.



Manuel Romo, de 24 años y 1,92 cm de alto, ha sido elegido anoche el nuevo Mister International Spain 2020 en la gala celebrada en Oropesa del Mar, Marina D'or. El representante de Ourense, Anselmo Menéndez fue elegido primer finalista, mientras que el representante de Granada, Leif Otto Gehrig, fue nombrado segundo finalista. Completaron el Top 5 de finalistas los representantes de Navarra y Cádiz.



Poco tiempo antes de que supiese que él sería el elegido, Manuel confesaba ante todo el mundo que: "He ganado por estar aquí. En este año he aprendido, madurado, crecido, me he atrevido, me he equivocado y, sobre todo, he sido muy feliz". Y si tiene un referente, asegura que ese es: "Jorge Fernández es mi referente por su gran proyección en el mundo del entretenimiento".