Los inversores, atentos al PIB de Europa y EE.UU. y a la Reserva Federal

Billetes de dólares. EFE/ Sebastiao Moreira/Archivo

Madrid, 26 jul (EFE).- Los inversores estarán pendientes esta semana de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y de los datos preliminares sobre la evolución del producto interior bruto (PIB) en la zona del euro y en EE.UU. en el segundo trimestre, que, en el caso de Europa, reflejarán el impacto de las medidas de confinamiento.

Además, los mercados estarán atentos, una semana más, a la evolución de la epidemia de coronavirus, al desarrollo de las vacunas, a las tensiones entre Washington y Pekín, a los resultados empresariales y a la posibilidad de que EEUU aprueba un nuevo paquete de estímulos.

En Europa, el dato macroeconómico clave -el PIB del segundo trimestre en la zona del euro y en cada uno de los países- se conocerá el viernes.

Según Stefan Scheurer, de Allianz Global Investors, "es de prever que el crecimiento haya caído sustancialmente más en el segundo trimestre que en el primero", ya que las medidas de confinamiento se concentraron en ese periodo.

“Los datos macroeconómicos van a ser desastrosos, vamos a saber la hecatombe que ha sufrido la economía mundial en el segundo trimestre, que es cuando la actividad se paralizó”, añade Nicolás López, director de Análisis de MG Valores:

Otros indicadores interesantes que se conocerán la próxima semana serán el índice IFO de confianza empresarial en Alemania (el lunes) y el Índice de Confianza del Consumidor en Francia (el miércoles). También se publicarán datos sobre la evolución del empleo y los precios en Europa.

En EE.UU., los inversores estarán atentos a la reunión del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal, que se desarrollará entre el martes y el miércoles.

Según Self Bank, "no se esperan grandes novedades ni movimientos de tipos de interés", por lo que el foco se pondrá en las declaraciones de su presidente, Jerome Powell, sobre la evolución de la economía estadounidense y sobre posibles estímulos monetarios adicionales.

"En principio, no se esperan nuevas medidas pero sí, a lo mejor, algún comentario sobre el futuro de la política monetaria en EEUU", recalca Nicolás López.

En el ámbito macroeconómico, el Gobierno estadounidense dará a conocer el primer cálculo del PIB del segundo trimestre (el jueves) y se publicará el índice de confianza de los consumidores de The Conference Board (el martes).