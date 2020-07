Líbano/Israel.- Un avión no tripulado israelí se estrella en territorio libanés sin víctimas que lamentar

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Un avión no tripulado de reconocimiento israelí se ha estrellado este domingo por la noche en Líbano sin que se tenga constancia de víctimas, según ha informado el Ejército israelí en un comunicado recogido por el portal de noticias libanés Naharnet.



El avión no tripulado estaba en una misión de vigilancia en la frontera entre ambos países, según el Ejército israelí, que ha resaltado que el suceso no ha dejado al descubierto ningún tipo de información clasificada.



El incidente se produce en medio de un aumento de las tensiones en las fronteras de Israel con Líbano y Siria, después de un ataque aéreo israelí en Siria que mató a cinco combatientes respaldados por Irán, incluido un miembro del partido milicia chií libanés Hezbolá.



El líder de Hezbolá, Hasán Nasralá había prometido que el grupo tomaría represalias por la muerte de cualquiera de sus combatientes en los ataques israelíes en Siria.