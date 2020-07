La semana finaliza muy calurosa en Andalucía, Extremadura y centro peninsular

Un hombre se refresca en una de la fuentes del centro de la ciudal para aliviar las altas temperaturas sufridas en Córdoba. EFE/Salas

Madrid, 26 jul (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, domingo, ascenso generalizado de las temperaturas, con mayor intensidad en las comunidades de Andalucía, ambas Castillas, Extremadura y en la Comunidad de Madrid, donde los valores máximos estarán por encima de los 40 grados.

En el Cantábrico, intervalos nubosos tendiendo a despejar, posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada en el pirineo catalán, y en el resto de España, poco nuboso o despejado.

Temperaturas máximas en ascenso en la mayor parte del país, salvo en el alto Ebro, donde tienden a bajar, y en Canarias, donde cambian poco; se prevén valores altos en la mitad sur peninsular, Baleares y valles del Duero y del Ebro, y máximas por encima de los 40 grados en el interior de Andalucía y en los valles del Tajo y del Guadiana.

El viento soplará del norte en el oeste de Galicia y del este en el Estrecho, litoral del sureste peninsular y Baleares, alisios en Canarias, con intervalos de intensidad fuerte y flojos variables en general en el resto.

Predicción por comunidades autónomas:

.- GALICIA: poco nuboso con intervalos de nubes bajas a primeras horas en la mitad norte y en la costa de Pontevedra, que pueden persistir en el litoral, al norte de Fisterra hasta el mediodía y en A Mariña hasta la tarde. No se descarta alguna llovizna en el extremo norte de madrugada. Brumas y bancos de niebla matinales en los litorales de A Coruña y Pontevedra y en el interior norte, principalmente en zonas altas de Lugo.

Temperaturas mínimas en ligero aumento, excepto en el sureste donde permanecerán sin cambios; máximas en aumento, ligero en el noroeste de A Coruña, y en descenso ligero en A Mariña. Viento flojo variable tendiendo a norte, con intervalos más intensos en horas centrales, sobre todo en el litoral al sur de Fisterra.

.- PRINCIPADO DE ASTURIAS: poco nuboso con intervalos de nubes bajas en la mitad norte hasta primeras horas de la tarde, que pueden persistir en el noreste. No se descarta alguna lluvia débil o llovizna en el litoral a primeras horas. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas del interior oeste. Temperaturas mínimas en aumento que será ligero en el sur, y máximas con pocos cambios. Viento flojo variable del norte y noreste en horas centrales, y tendiendo a este en el litoral al final.

.- CANTABRIA: intervalos de nubes bajas, sobre todo en la mitad occidental y en el sur, donde se espera alguna bruma matinal que tenderá a disipar por la mañana; predominio de cielos poco nubosos o despejados a partir de mediodía. Temperaturas mínimas en aumento en la mitad oriental y valles del sur; máximas que descienden en Campoo y permanecen sin cambios en el resto. Viento flojo, variable del norte en el interior, y en el litoral del oeste, tendiendo primero a norte y luego a este.

.- PAÍS VASCO: intervalos de nubes bajas en la primera mitad del día, sobre todo en el norte. Brumas matinales en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios significativos y máximas que descienden en el sur y se mantienen sin cambios en el resto. Viento flojo, variable con predominio del norte en el interior, y del oeste tendiendo primero a norte y luego a este en el litoral.

.- CASTILLA Y LEÓN: intervalos de nubes bajas en el extremo norte a primeras horas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el este y sin cambios en el resto, y máximas en ligero descenso en el noreste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. Vientos variables, flojos, predominando del noreste.

.- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: intervalos de nubes bajas y alguna bruma matinal en la vertiente cantábrica, sin descartar alguna llovizna ocasional. Temperaturas mínimas en aumento y máximas que descienden excepto en el extremo sureste. Viento flojo de norte y noroeste, con intervalos más intensos en el sur de la Ribera.

.- LA RIOJA: poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso ligero o sin cambios. Viento variables, del norte y noroeste a primeras y últimas horas, flojos en general con periodos más intensos.

.- ARAGÓN: despejado, con algo de nubosidad de evolución por la tarde en el sur. Temperaturas en ascenso; máximas significativamente altas en amplias zonas de la comunidad. Viento variable flojo, con noroeste flojo a moderado al principio en el valle del Ebro, tendiendo por la tarde a sur.

.- CATALUÑA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas matinales en el sur y nubosidad de evolución por la tarde en el Pirineo, donde no se descarta algún chubasco débil y disperso, más probable en el Pirineo de Girona. Temperaturas mínimas en ascenso en los Pirineos y con pocos cambios en el resto, salvo ascensos locales en el suroeste; máximas en ligero ascenso en Lleida y con pocas variaciones en el resto. Las temperaturas máximas serán significativamente altas en el sur de Lleida y zonas más interiores de Tarragona. Viento del sur, en general flojo.

.- EXTREMADURA: despejado. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en ascenso ligero. Vientos variables, flojos.

.- COMUNIDAD DE MADRID: despejado. Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas. Vientos flojos variables.

.- CASTILLA-LA MANCHA: despejado, salvo alguna nube de evolución en la sierra de Alcaraz por la tarde. No se descartan reducciones de la visibilidad por polvo en suspensión en el sur de Ciudad Real y de Albacete. Temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los aumentos en el norte de Guadalajara, y máximas en aumento. Vientos flojos variables.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en Valencia y litoral de Castellón por la mañana, y nubosidad por la tarde en el interior de Castellón, sin descartar algún chubasco débil. Temperaturas con pocos cambios, salvo ascensos locales de las máximas en el interior meridional. Viento variable flojo por la mañana, tendiendo a este y sureste flojo, con intervalos de nordeste moderado en el litoral de Alicante.

.- REGIÓN DE MURCIA: poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos variables flojos en el interior, y de componente este en el litoral.

.- ILLES BALEARS: despejado. Temperaturas nocturnas sin cambios y diurnas en ligero ascenso. Viento del este en general flojo, con intervalos de brisas costeras en Mallorca y Menorca.

.- ANDALUCÍA: poco nuboso o despejado. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el área del Estrecho. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ascenso generalizado. Vientos variables flojos, tendiendo a sur y Levante en el Estrecho y en el litoral almeriense, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

.- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, nuboso, tendiendo a poco nuboso en general. En zonas bajas del norte del resto de islas, predominio de cielos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve, con predominio de las brisas en costas orientadas al suroeste.