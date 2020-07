La Reina Letizia, portada de Vanity Fair en agosto

MADRID, 25 (CHANCE)



En uno de los momentos más críticos para la monarquía, Vanity Fair revela la agenda silenciosa de la Reina Letizia durante la pandemia. La revista ha hablado con personas que conocen a la Reina fuera de foco, en registros inéditos y sin corona, en un recorrido por su rompedora agenda social de los últimos tiempos.



"La mujer que guarda unas zapatillas de estar por casa con las letras impresas God Save The Queen, que le hace gracia ponérselas de cuando en cuando y sabe cultivar una sutil ironía a quién se las enseña, es la protagonista de esta historia. No es una mujer cualquiera. O al menos eso cuentan quienes la han tratado. Su imagen seria, profesional, rigurosa y, a veces, antipática, choca de frente con la campechanía y espontaneidad bravucona de los Borbones...".



Así comienza el reportaje de portada de Vanity Fair agosto sobre la reina Letizia, en el que se desvela la intensa dedicación a las causas sociales que ha desarrollado durante la pandemia, pero que se extiende al global de su actividad, y que, frente al oropel de la monarquía, destaca por su cercanía y colaboración con colectivos de ciudadanos muchas veces invisibles, sin voz o marginados.



El reportaje narra cómo muchos de los responsables de las organizaciones en defensa de los derechos de los más desfavorecidos recordarán a la reina Letizia por su lucha contra los estigmas y estereotipos, y narra cómo los 99 días de confinamiento han estado protagonizados por un intenso trabajo con su equipo a través de videoconferencias, en unas jornadas en las que el protocolo o los estilismos desaparecieron de las prioridades. En total, 94 reuniones mantenidas con otros tantos colectivos, además de las 57 llamadas a los 47 hospitales de referencia de España.



El reportaje se pone de manifiesto que los reyes son maestros en el arte de la diplomacia paralela, la que tiene acceso directo a los hombres más poderosos del mundo: de Amancio Ortega al propietario de Alibaba Group, pasando por el CEO de Huawei, a los que llamaron para agradecer su contribución con material sanitario. También con empresarios más anónimos que apoyan a colectivos al borde de la exclusión.



El 23 de junio, una vez finalizada la cuarentena, Felipe y Letizia iniciaron una gira por todas las comunidades autónomas para reactivar el turismo y contactar con los sectores más afectados de la crisis al paso que se reactiva su papel, hoy más en tela de juicio que nunca, entre los españoles. En pleno debate político sobre la monarquía, Vanity Fair descubre en su artículo que Letizia no encuentra otra fórmula para sobrellevarlo que trabajar e intentar mantener a sus hijas al margen de los escándalos.