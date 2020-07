La industria turística valenciana ve un "mazazo" la cuarentena del R.Unido

Un grupo de mujeres sentadas en una terraza en el paseo Germanías de Gandia. EFE/ Natxo Frances/Archivo

Benidorm (Alicante), 25 jun (EFE).- La industria turística valenciana ha calificado de "mazazo" la decisión del Gobierno del Reino Unido de imponer desde esta medianoche una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de España y ha asegurado que "trunca" las perspectivas del sector.

"Como un jarro de agua helada ha caído entre los empresarios turísticos de la Comunidad Valenciana la noticia", ha dicho el presidente de la patronal hotelera valenciana HOSBEC, Toni Mayor, quien ha explicado que los empresarios tenían "buenas sensaciones para las próximas semanas, con reservas que se iban animando".

"Aunque (las reservas) estaban lejos de las que serían normales en esta época del año, esperábamos que se fueran normalizando de cara al mes de septiembre y octubre", ha proseguido el presidente de la patronal hotelera valenciana, con sede en Benidorm (Alicante).

"Muchos hoteles de la ciudad de Benidorm (el principal destino de la C.Valenciana), en la que el turismo británico es el principal mercado internacional con un 40 por ciento de cuota sobre el total, tenían programada su apertura en los próximos días, precisamente en esta tendencia de crecimiento de los turistas británicos", ha lamentado Mayor.

HOSBEC ve con "incredulidad" cómo "el extraordinario esfuerzo que ha hecho toda la sociedad y toda la economía española se ha tirado por la borda en apenas un mes, pillando de nuevo a las autoridades políticas y sanitarias con el pie cambiado y sin reaccionar a tiempo para evitar de nuevo que la situación se descontrolara como está pasando".

"Porque la decisión del Gobierno británico se une a la que ya expresaron ayer países también muy importantes para el turismo español y el valenciano en particular como Francia (desaconseja viajar por Cataluña, paso obligado para su llegada a la Comunidad Valenciana), Bélgica o Noruega que también ha impuesto la cuarentena obligatoria", ha continuado la patronal hotelera.

Ante esta situación, los empresarios turísticos piden "medidas urgentes y efectivas para controlar los contagios y, si fuera necesario, ayudar a algún sector concreto para mantenerlo sin actividad", un supuesto preferible "a encontrarnos ante un nuevo confinamiento general y otro estado de alarma".

El presidente de HOSBEC ha indicado que el sector empezará a revaluar desde hoy mismo la situación que se ha producido "ajustando todas las estrategias de promoción que se estaban poniendo en marcha y que tenían Reino Unido como una de las principales inversiones".

"Así mismo se producirán casi con total seguridad ajustes tanto en la apertura de hoteles como en las operaciones aéreas programadas para todo el mes de agosto: Pero estamos seguros que los daños en el turismo van a ser, de nuevo, gravísimos".

La decisión del Ejecutivo británico está previsto que entre en vigor esta medianoche y afectará a toda España, incluidas las islas Baleares y Canarias, así como países como Francia, Alemania, Estonia y Eslovenia, pero no así otros como Portugal o Estados Unidos.

Así, los viajeros que lleguen de España tendrán que encerrarse durante catorce días en un domicilio en el Reino Unido, so pena de multa de hasta mil libras (1.072 euros).

La decisión del Ejecutivo británico se produce después de que varias comunidades autónomas españolas hayan notificado hoy nuevos brotes de la covid-19 y un aumento de contagios.