Jordania.- Jordania ordena el cierre durante dos años del Sindicato de Profesores tras sus críticas al Gobierno

10/11/2019 El rey Abdalá II de Jordania POLITICA INTERNACIONAL Chris Setian/Royal Hashemite Cou / DPA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Jordania han ordenado el cierre durante dos años del Sindicato de Profesores del país (JTA) tras imputar a su cúpula por corrupción e incitación contra el Gobierno por sus críticas al primer ministro, Omar Razaz.



El fiscal general jordano, Hasán Abdalat, ha indicado que los catorce miembros del consejo de la JTA han sido suspendidos y ha agregado que las autoridades procederán al cierre de todas las ramas del sindicato en el país, según ha informado la agencia estatal jordana de noticias, Petra.



Asimismo, ha recalcado que todos ellos han sido interrogados en presencia de sus abogados y ha señalado que permanecerán detenidos al menos durante una semana mientras continúan las investigaciones.



Abdalat ha argumentado que las autoridades han abierto investigaciones por presunta corrupción y pro "procedimientos provocativos" por parte del organismo, que se ha mostrado muy crítico con el Gobierno durante los últimos meses.



Por otra parte, ha confirmado que se está investigando un vídeo que circula en redes sociales en el que el presidente del sindicato, Naser Nauasré, criticó a las autoridades y convocó manifestaciones contra el Gobierno.



El ministro de Educación, Taisir Nuami, ha confirmado que ha recibido una carta de la Fiscalía para formar un comité 'ad hoc' para gestionar los asuntos administrativos y financieros del JTA, tal y como ha recogido el diario 'The Jordan Times'.



El sindicato, que el año pasado convocó un paro a gran escala que tuvo un gran impacto en las escuelas del país, ha acusado en las últimas semanas al Ejecutivo de no cumplir las promesas realizadas en octubre de 2019 y que llevaron a la suspensión de la huelga.



La oposición ha acusado al Gobierno de utilizar las leyes de emergencia aprobadas en marzo frente a la pandemia de coronavirus para limitar las críticas, que van en aumento ante la creciente crisis económica en la que se encuentra sumido el país.



En este sentido, el Tribunal de Casación ordenó a mediados de julio la disolución de la rama de la organización islamista Hermanos Musulmanes que opera en el país argumentando que la decisión obedece a que el grupo "no ha rectificado su estatus legal".



La Policía jordana cerró en abril de 2016 sus oficinas centrales en la capital, Amán, tras lo que Hermanos Musulmanes llevó el caso a los tribunales para intentar recuperar sus propiedades y mantener su estatus legal en el país.



Hermanos Musulmanes, fundado en Egipto en 1928, ha operado de manera legal en Jordania durante décadas y, de hecho, su brazo político, el Frente de Acción Islámica, obtuvo 16 escaños en las elecciones de 2016, tras boicotear as votaciones en 2010 y 2013.