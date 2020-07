Israel.- Detenidas doce personas en las protestas contra Netanyahu por su juicio por corrupción y gestión de la pandemia

23/07/2020 Manifestación contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cerca de su vivienda en Jerusalén por su imputación por corrupción POLITICA INTERNACIONAL Ilia Yefimovich/dpa



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Policía de Israel ha confirmado la detención de más de una decena de personas en las protestas registradas el sábado contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por las acusaciones por corrupción que pesan contra él y por la gestión de las autoridades de la pandemia de coronavirus.



La protesta principal tuvo lugar en la plaza París de Jerusalén, donde cerca de 5.000 personas se concentraron para protestar contra 'Bibi', según ha señalado la Policía, que ha agregado que un total de doce personas fueron detenidas en el marco de la manifestación.



Entre los detenidos figuran miembros de un grupo de personas favorable a Netanyahu que acudió a la zona y que habría agredido a varios manifestantes cuando se retiraban de la plaza París, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.



Las fuerzas de seguridad han intervenido a la 1.00 horas (hora local), dos horas después de que expirara el permiso para la protesta, y han desplegado dos camiones con cañones de agua para despejar la zona y sacar de la misma a un grupo de personas que se negaba a abandonarla.



"La Policía actuará para permitir a todo el mundo su libertad de expresión y protesta, pero junto a eso, no permitirá que se altere el orden público", ha señalado un portavoz policial en un comunicado publicado tras la manifestación.



Las protestas se han sucedido además en Tel Aviv, Cesarea y otros puntos del país, en el marco de la creciente oposición a Netanyahu, que se ha traducido en una serie de manifestaciones cada vez más multitudinarias durante las últimas semanas.



Estas movilizaciones han estado centradas en torno a las acusaciones por corrupción contra Netanyahu, si bien a las mismas se han sumado otras protestas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia y por la grave crisis económica en la que se encuentra sumido el país.



Netanyahu se convirtió a finales de mayo en el primer jefe del Ejecutivo en ser sometido a un juicio por corrupción mientras ocupa el cargo, tras ser imputado en noviembre de 2019 por el fiscal general del país, Avichai Mandelblit, tras varios meses de investigaciones.



Israel ha sufrido además un drástico repunte de los casos de coronavirus en las últimas semanas que ha provocado que se sobrepasen las cifras registradas durante la primera oleada, lo que ha supuesto un duro golpe para el turismo y la economía del país.



Ante esta situación, Netanyahu anunció el 15 de julio un paquete de ayudas que contempla la entrega de fondos a todos los ciudadanos del país. Los fondos serán extraídos del fondo de la Seguridad Social, por lo que no requieren la aprobación de legislación para ello.



El plan contempla la entrega de 750 shekels (cerca de 192 euros) a solteros y parejas sin hijos, mientras que aquellas que tengan un hijo recibirán 2.000 shekels (unos 511 euros). Así, se entregarán 2.500 shekels (alrededor de 639 euros a las que tengan dos hijos y 3.000 shekels (aproximadamente 767 euros) a las que tengan tres o más.



"Debemos hacer que la economía funcione otra vez. La gente está sentada en casa, no está consumiendo", dijo el primer ministro. "Tenemos que hacer que las ruedas se muevan y garantizar que ninguna persona cae por los huecos", agregó, antes de recalcar que escucha el "lamento" de los ciudadanos.