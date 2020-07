Ghetto Kids reafirma su éxito con el "perreo mexa" en "Muévelo, sacúdelo"

Fotografía cedida este domingo por Sony Music que muestra a los integrantes del grupo Ghetto Kids mientras posan. EFE/ Sony Music /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

México, 26 jul (EFE).-El grupo mexicano Ghetto Kids, portavoz del "perreo mexa", reafirma el éxito de este género en la canción "Muévelo, sacúdelo" junto a Mad fuentes -con quien ya habían colaborado- y la artista emergente también mexicana Selene.

"Muévelo, sacúdelo" evoca solo con escuchar a la playa y a la diversión y a la tranquilidad de la que la mayor parte de la población se encuentra privada debido a la cuarentena. Un reguetón con un tono nostálgico.

Y el videoclip, que vio la luz el pasado jueves, refleja precisamente ese ambiente fresco y playero que se echa en falta durante la pandemia pero con un toque inesperadamente noventero, con colores claros, un radiocasete y estilismos de lo más "old school".

"Necesitábamos reforzarlo (el sonido) con lo audiovisual, con un concepto que aterrice más. Estamos felices de cómo lo recibió la gente, que también se identificó con ese concepto que queríamos lograr que era como un verano perdido, buen 'vibe', algo tropical", explicó uno de los tres miembros de la agrupación, Alejando Andrade, en una entrevista con Efe.

CON GANAS DE VOLVER

A pesar del buen rollo que inspira "Muévelo, sacúdelo" y que muchas personas han enviado vídeos disfrutando de la canción independientemente del lugar en el que estén, Ghetto Kids también están cansados de la cuarentena y desean volver a los escenarios.

"Estamos motivados y sanos pero Ghetto Kids es un proyecto que vivía de las presentaciones en vivo. Teníamos demasiada actividad, como cuatro shows a la semana, y ahora es momento de replantear situaciones y plantear estrategias pero el proceso se vuelve estresante", explicó Luis Díaz, otro de los miembros.

Y es que sus conciertos multitudinarios en festivales y salas de todo el país es donde, dicen, la gente se conecta realmente con sus canciones.

Para ellos, el directo es la mejor vía para crear éxitos como "Tra Tra Tra" junto a Mad Fuentes y después también con Guaynaa, que cuenta con 110 millones de visualizaciones en Youtube.

"De esta canción a dos semanas de sacarla tenemos 350.000 'plays'. Estoy seguro de que si hubiéramos estado en normalidad pasada ya podría estar en medio millón o un millón por la forma de impulso tan contundente que teníamos. Extrañamos el estrés de tener cinco fechas continuas y poder viralizar de una forma efectiva una canción", añadió Díaz.

Y es que Ghetto Kids no tiene vocalista, sino que en cada uno de sus temas colaboran con otros artistas que ponen su voz. Eso es uno de los puntos fuertes del grupo, ya que con esto pueden ayudar a artistas emergentes a que se den a conocer y también ellos mismos reciben al público de quienes les acompañan en cada canción.

"Vemos que somos plataforma para muchos artistas emergentes y eso nos gusta. Yo creo que Ghetto Kids es todo un concepto, no solo un ritmo, es todo un proyecto 360. Lo disfrutamos y sobre todo hemos visto que no solamente es funcional para nuevos artistas, también para nosotros como grupo ya posicionado, nos da una nueva cara, nueva voz, nuevos aires", concretó Díaz.

En el caso de "Muévelo, sacúdelo" colaboraron con Mad Fuentes, con quien ya habían lanzado uno de sus éxitos, y con Selene, una joven mexicana que se está adentrando con éxito en la música urbana y que le aportó, aseguraron, una dulzura especial al tema que le da un color "no rosa pero sí un color alegre, un azulito lindo", dijo Alejandro.

Ghetto Kids contribuye, desde que empezaron hace cinco o seis años, al auge actual del reguetón, un género en crecimiento que se ha convertido en uno de los centros de la industria musical y sobre el que cada vez pesan menos prejuicios.

"Está (el reguetón) cien por ciento aceptado, es incluso una moda, un movimiento. Estamos felices, llevamos 5 o 6 años en el movimiento y abrir brecha fue una cuestión difícil. Estamos orgullosos y nos mantiene felices y motivados", terminó Luis.

