Fútbol/Premier.- (Crónica) El United se gana la Champions en la última jornada

26 July 2020, England, Leicester: Manchester United's Bruno Fernandes (C) celebrates with his teammates after scoring his side's first goal during the English Premier League soccer match between Leicester City and Manchester United at the King Power Stadium. Photo: Oli Scarff/PA Wire/dpa



Los 'red devils' y el Chelsea ocupan el 'Top 4'



Bournemouth y Watford descienden



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Manchester United se impuso (0-2) al Leicester City en la última jornada de la Premier League, para quedarse en tercera plaza y lograr el billete a la próxima Champions que también buscaba su rival, mientras que el Tottenham se aseguró la Liga Europa con la sexta plaza y Bournemouth y Watford perdieron la categoría.



Los 'red devils' sufrieron pero se quedaron el premio gordo en un robo de Mason Greenwood, gran revelación del United esta temporada, donde llegó el penalti de Evans sobre Martial que convirtió Bruno Fernandes. En ese momento, como en líneas generales, estaba mejor el Leicester y siguió intentándolo, aunque no les valía el empate.



Sin embargo, les faltó el acierto y les pudo la precipitación a los de Brendan Rodgers. Los bandazos del United los últimos años parecen encontrar el éxito, aunque 'in extremis', de la mano de Solskjaer. Mientras, un Leicester que estuvo casi todo el año en ese 'Top 4', hasta que abrió la puerta la pasada jornada, se tendrá que conformar con la Liga Europa.



Además, el Chelsea no falló y venció (2-0) al Wolverhampton, para convertir también en éxito, cuarto para jugar Champions, su primera temporada con un ex de renombre como Frank Lampard. Los Wolves cayeron a la séptima posición, pendientes de la final de la FA Cup para saber si juegan Europa de rebote, y el billete europeo de la sexta plaza lo alcanzó el Tottenham, con su empate (1-1) este domingo ante el Crystal Palace.



No había nada en juego para el Liverpool campeón, que remontó (1-3) al Newcastle United, ni para el subcampeón, el Manchester City. Los de Pep Guardiola golearon (5-0) al descendido hace tiempo Norwich, con un doblete y una asistencia de Kevin De Bruyne. El belga igualó el récord histórico de asistencias en una temporada en la Premier, las 20 de Thierry Henry.



En la zona baja, el Aston Villa se salvó con un empate (1-1) ante el West Ham United, a pesar del suspense. El Bournemouth venció (1-3) al Everton pero no le bastó para lograr la permanencia y el Watford luchó contra el Arsenal pero sufrió el mismo destino del descenso con la derrota por 3-2. Los 'gunners' quedan octavos, pero pueden ir a Europa si ganan la FA Cup ante el Chelsea el próximo sábado. Si la ganan los 'blues', el séptimo de la liga (Wolves) tendrá ese billete.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 38.



-Domingo.



Arsenal- Watford 3-2.



Burnley - Brighton 1-2.



Chelsea - Wolverhampton 2-0.



Crystal Palace - Tottenham Hotspur 1-1.



Everton - AFC Bournemouth 1-3.



Leicester City - Manchester United 0-2.



Manchester City - Norwich City 5-0.



Newcastle United - Liverpool 1-3.



Southampton - Sheffield United 3-1.



West Ham United - Aston Villa 1-1.