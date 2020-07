Fútbol/Calcio.- (Crónica) La Juventus levanta su noveno Scudetto seguido

26/07/2020 Cristiano Ronaldo DEPORTES Marco Alpozzi/Lapresse via ZUMA / DPA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La Juventus conquistó de manera matemática la Serie A este domingo al vencer (2-0) a la Sampdoria a dos jornadas del final de la liga, con lo que el gigante italiano levanta su noveno Scudetto seguido.



Después de fallar al alirón el pasado jueves con una derrota ante el Udinese, la 'Juve' aprovechó su segunda bala, para extender un dominio sin parangón en las grandes ligas. Cristiano Ronaldo abrió la lata y también forzó el 2-0 de Bernardeschi.



La 'Vecchia Signora' estiró su dominio en Italia de nuevo con Cristiano Ronaldo como mejor argumento. El hambre del ex del Real Madrid, con 31 goles y en lucha por la Bota de Oro, resultó clave para una 'Juve' más eficaz que bonita en su juego, el gran pero. Y es que Sarri no logró hacer brillar a un equipo campeón.



Tras cinco temporadas con Massimiliano Allegri, el equipo turinés se estancó en su juego pero no en su potencial para alzar un campeonato apretado, con más de un aspirante hasta casi el final como hacía mucho tiempo que no pasaba. "La temporada más difícil en la historia del fútbol italiano", dijo Sarri el sábado.



El técnico italiano dejó la misma sensación irregular de su anterior etapa en el Chelsea, pero al igual que con los ingleses, que ganaron la Liga Europa, también supo llevar a la 'Juve' a lo más alto. Los turineses alzan su noveno título seguido, todo un récord en los grandes campeonatos europeos.



El Inter de Antonio Conte, con la temida dupla que formaron durante mucho tiempo Lukaku y Lautaro Martínez, el Lazio y esa racha de 21 partidos sin perder o el valiente y goleador Atalanta mantuvieron en jaque la defensa de la Juventus. El parón de tres meses por el coronavirus fue otro desafío más que no apartó del camino a los de Turín.



A la 'Juve' le queda ayudar a Cristiano a buscar la Bota de Oro, que tiene complicada después de los tres goles de este mismo domingo de Ciro Immobile. El portugués suma 31 por los 34 del delantero de la Lazio, que iguala con los que cerró el curso el ariete del Bayern Robert Lewandowski. El equipo romano goleó (1-5) al Verona.



Mientras, la Roma afianzó la quinta plaza con su victoria (2-1) sobre la Fiorentina y, en la zona baja, el Lecce quedó casi condenado al descenso con su derrota (3-2) ante el Bolonia.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 36.



-Viernes.



Milan - Atalanta 1-1.



-Sábado.



Brescia - Parma 1-2.



Genoa - Inter 0-3.



Nápoles - Sassuolo 2-0.



-Domingo.



Bolonia - Lecce 3-2.



Cagliari - Udinese 0-1.



Verona - Lazio 1-5.



Roma - Fiorentina 2-1.



SPAL - Torino 1-1.



Juventus - Sampdoria 2-0.