Fútbol.- La plantilla del Fuenlabrada exige jugar contra el Dépor y pide al club que defienda sus intereses

Los jugadores lanzan su propio comunicado discrepando de LaLiga y del club



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



La plantilla del Fuenlabrada se unió este domingo en un comunicado en el que exigen jugar el partido pendiente contra el Deportivo de La Coruña, de la última jornada de LaLiga SmartBank, el cual pretende LaLiga que sea suspendido de manera definitiva.



En una nota firmada en A Coruña, donde se encuentra aislada gran parte de la plantilla madrileña, con múltiples casos de coronavirus, los jugadores exigen jugar y piden al club que les defienda, después de una tarde de comunicados y aclaraciones.



"Ante el cruce de manifestaciones oficiales que se han publicado a lo lardo de la tarde de hoy por parte de LaLiga y el Club de Fútbol Fuenlabrada, la totalidad de la plantilla queremos expresar nuestra total indignación", dice el comunicado de la plantilla.



"No entendemos la postura de LaLiga al afirmar que el Fuenlabrada renuncia a la disputa del encuentro pendiente frente al Deportivo perteneciente a la última jornada. Exigimos que las distintas instituciones se pongan de acuerdo en fijar una fecha razonable para la disputa del encuentro ante el Deportivo y poder afrontar el partido con los jugadores que haya disponibles", añade.



Poco antes, LaLiga apuntó a un acuerdo con el equipo para tomar la decisión de la suspensión definitiva del partido que debió jugarse el pasado lunes, pero que se canceló por los casos de COVID-19. La patronal aclaró, después de la respuesta del 'Fuenla', que el equipo madrileño ofreció dos alternativas y que LaLiga se decidió por la de suspender el encuentro por "causa de fuerza mayor".



Jugar cuando fuera posible era la otra opción a la que aseguró no renuncia el 'Fuenla', aunque LaLiga trasladó ya al Comité de Competición de la RFEF la decisión de que el Elche sea quien guarde la sexta plaza y por tanto quien juegue el 'play-off'. Sin embargo, para los jugadores del equipo madrileño no es la decisión justa.



"Apelamos a la responsabilidad del club para defender los intereses de esta plantilla para poder disputar el partido y la posibilidad de clasificarse para los 'play-offs' de ascenso a Primera División como nos hemos ganado sobre el terreno de juego durante las anteriores 41 jornadas de competición", dicen.



Además, los jugadores recuerdan que son "doblemente perjudicados", afectados por la pandemia y por una solución deportiva ante la que se niegan. "Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales frente a las diferentes instituciones para defender nuestra postura ante los acontecimientos que se han desarrollado desde el pasado sábado 18 de julio de 2020", añaden. La plantilla del 'Fuenla' agradece las muestras de apoyo recibidas, aunque lamenta que "muchas de ellas tardaran en llegar".