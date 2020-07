Fútbol.- El Fuenlabrada "no se considera fuera" del 'playoff' y espera respuesta de la RFEF

20/07/2020 Comunicado del CF Fuenlabrada DEPORTES CF FUENLABRADA



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El CF Fuenlabrada ha asegurado que no se considera "fuera" del 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander pese al comunicado de LaLiga en el que asegura que se cancela definitivamente su partido aplazado contra el Deportivo y que será el Elche quien juegue el 'playoff', si bien dicha propuesta de la patronal debe ser aprobada por la RFEF.



"Ante el Comunicado emitido por LaLiga desde el CF Fuenlabrada queremos aclarar que el Fuenlabrada NO 'renuncia' a jugar el partido ante RC Deportivo. Muestra su disposición a jugar en caso de que sea viable cuando sus jugadores estuvieran aptos", señaló el 'Fuenla'.



Además, entienden que LaLiga no es el "órgano competente único" para tomar la decisión de suspender el partido y dar la plaza al Elche. "La decisión también está en manos del Comité de Competición de la RFEF y, en su caso, del CSD", esgrimió el club madrileño.



"El hecho de que en el anterior comunicado anunciáramos que acataríamos la decisión, no significa que la misma no deba estar tomada por todos los órganos competentes y fundamentada en informes objetivos", reiteró.



Por todo ello, el CF Fuenlabrada no se considera fuera del 'playoff'. "El club queda pendiente de la resolución del resto de órganos competentes. Sin descartar que la decisión pueda ser retrasar la disputa del partido a la primera semana de agosto", aseguraron.



Un comunicado en respuesta al emitido poco antes por LaLiga: "Conscientes de la imposibilidad de fijar una fecha siquiera probable para la disputa del encuentro, LaLiga ha trasladado al Comité de Competición su acuerdo con la suspensión definitiva del partido por causa excepcional y/o de fuerza mayor. Asimismo, LaLiga comunicará a la RFEF que el Elche CF será el equipo que jugará los 'playoff' de ascenso a LaLiga Santander", apuntó LaLiga.



Además, la patronal daba por hecho que el Fuenlabrada acataría tal decisión, e incluso agradecían el gesto. "Agradecemos la generosidad deportiva demostrada por el CF Fuenlabrada con su disposición a acogerse al principio 'procompetitione' y acatar la decisión elegida por LaLiga entre las dos soluciones propuestas; esperar para disputar el encuentro a la recuperación de los jugadores o suspender el partido definitivamente", señaló la patronal.



"El enorme sacrificio que supone para el CF Fuenlabrada la renuncia a la posibilidad de disputar los 'playoff' significa para sus jugadores abandonar lo conseguido con su esfuerzo y trabajo durante toda la temporada para facilitar el final de la competición al resto de los clubes. Una renuncia difícil que hace todavía más encomiable la decisión adoptada", expresó el ente doméstico.