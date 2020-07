Etiopía/Egipto.- Egipto dice que el llenado de la presa por parte de Etiopía "no afectará este año" al país

25/11/2017 La Presa del Gran Renacimiento que construye Etiopía en el Nilo Azul POLITICA INTERNACIONAL Gioia Forster/dpa



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Egipto ha afirmado este domingo que el llenado por parte de Etiopía del embalse de la controvertida presa que construye en el río Nilo Azul "no afectará este año" al país, en medio de las disputas en la región en torno a la obra.



El portavoz del Ministerio de Irrigación egipcio, Mohamed el Sebaie, ha manifestado que El Cairo no espera que la decisión de Adís Abeba tenga impacto sobre el país debido a las reservas con las que cuenta en la presa de Asuán.



Asimismo, ha destacado que los planes de las autoridades egipcias para reducir el consumo de agua han aumentado las reservas en el lago Nasser, lo que permitiría su uso en caso de sequía.



El Sebaie ha destacado que, en cualquier caso, cualquier reducción del flujo de agua río abajo a causa de la Presa del Gran Renacimiento impactará de distintas formas a Egipto, por lo que ha reiterado que las autoridades no permitirán "un daño excesivo" a causa del proyecto hidroeléctrico.



"Este es el principal punto de disputa (con Etiopía)", ha destacado, al tiempo que ha resaltado la necesidad de "cooperar durante los años de sequía", tal y como ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'.



El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, destacó el miércoles que las autoridades habían llevado a cabo el llenado de la presa "sin dañar a nadie". "La presa beneficiará a los países río a bajo en lugar de causarles daño", arguyó.



El propio Abiy anunció el martes que los tres países implicados en las negociaciones --Etiopía, Egipto y Sudán-- sobre la presa habían alcanzado un "gran entendimiento" que podría allanar el camino para un acuerdo final sobre la obra, tras una "mini cumbre" mediada por la Unión Africana (UA).



Por su parte, la Presidencia de Egipto confirmó que se ha logrado un acuerdo con los otros dos países para lograr un acuerdo vinculante sobre el llenado y las operaciones de la presa, los dos principales puntos de disputa en las conversaciones trilaterales.



Los tres países coincidieron el 26 de junio en evitar cualquier acción "unilateral" sobre la presa, incluido el llenado de su embalse, hasta que no haya un acuerdo "vinculante" entre los tres, tras el principio de acuerdo del 31 de enero, que no llegó a ser firmado.



Etiopía está financiando en solitario el proyecto y espera convertirse en el mayor generador y exportador de electricidad del continente. Sudán, por su parte, apoya la presa, ya que regulará los flujos y suministrará electricidad y regadío.



Las obras están siendo llevadas a cabo en la región de Benishangul-Gumaz y, una vez finalizadas, la presa será la más grande del continente con 1.800 metros de largo, 155 metros de alto y un volumen total de 10,4 millones de metros cúbicos, según recoge la empresa Salini Impreglio en su página web.