Esports ayudará a los Pericos a darse a conocer fuera de México

Fotografía cedida este domingo por Pericos de Puebla que muestra a su director comercial, Alejandro Hütt, mientras posa en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Pericos de Puebla/SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Puebla (México), 26 jul (EFE).- Alejandro Hütt, director comercial de los Pericos de Puebla, equipo de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), aseguró este domingo que el equipo apuesta a los eSports porque con ello podrán darse a conocer fuera del país.

"Cuando entras a un mercado como el de eSports, puedes construir marca y mercado a nivel global de nuevas audiencias jóvenes y acercarlas al béisbol y a la marca de Pericos. Hemos trabajado por más de un año una plataforma de eCommerce que nos permitirá sacar una línea de productos oficiales para el mercado de eSports y generar un nuevo ingreso", dijo a Efe.

Hütt reveló que en agosto presentarán su organización de eSports, con la que se convertirán en la primera novena de la LMB en dar este paso, motivados por el crecimiento de esa disciplina.

De acuerdo con la página especializada en gaming Newzoo los deportes electrónicos contarán al finalizar 2020 con 495 millones de seguidores que generarán 1.100 millones de dólares en ganancias; ambas cifras crecerán más de un 10 % en 2023.

La idea la empezaron a trabajar en la temporada 2019 de la LMB, asesorándose con expertos entre los que se encuentra el presidente de la Federación Mexicana de Esports, Ismael Silva.

"No creemos que los eSports sustituyan al béisbol, son industrias complementarias, en este caso el béisbol tiene su base de aficionados, pero esto nos permitirá atraer nuevos seguidores al béisbol y con un buen trabajo de mercadotecnia podremos convertirlos en aficionados leales a Pericos béisbol", añadió.

Hütt reveló que, de inicio, la organización contará con cuatro divisiones en los videojuegos de Fornite, Clash Royale, PUBG Mobile y Brawl Stars, los tres últimos pertenecientes al mercado de móviles, que acapara más del 40 por ciento de las ganancias a nivel mundial.

De los cuatro videojuegos, sólo Clash Royale cuenta con una escena competitiva profesional sólida en el país, con la No Tilt League, fundada en México, pero con escuadras de todo el mundo.

"Son juegos que tienen torneos a nivel internacional. Ya tenemos un calendario de eventos regionales, mundiales, todo dependerá a partir de cuándo oficialicemos la creación de la organización", dijo el directivo.

El conjunto de eSports de los Pericos contará con su propio escudo y basará parte de su estrategia para atraer nuevos aficionados en la creación de contenido que les permita generar interacciones y crecer en redes sociales para ser una unidad de negocio autosustentable.

La planeación no sólo estará enfocada en seguidores asiduos a los eSports, sino que vincularán a los aficionados de béisbol de los Pericos.

"Vamos a hacer cosas al nivel digital y presencial en la temporada 2021 cuando nos permitan abrir el estadio. Buscaremos darle experiencias a nuestros aficionados con cruces entre los deportes", afirmó.

También irán por mexicanos radicados en Estados Unidos, al buscar tener en su plantilla de 'gamers' a uno que radique en el país norteamericano.

"La pandemia reforzó nuestra necesidad de trabajar esta industria. Esto nos va a permitir que se siga hablando de Pericos a pesar de la cancelación de la temporada 2020 de la LMB, no vamos a tener que esperar a 2021", concluyó.