El Chelsea, sin Kepa, aparta a Raúl Jiménez de la Europa League

EFE/EPA/Daniel Leal-Olivas/NMC

Londres, 26 jul (EFE).- El Chelsea, sin el meta Kepa Arrizabalaga en el equipo titular, dejó al Wolverhampton Wanderers del mexicano Rául Jiménez sin la clasificación para la Liga Europa.

Frank Lampard decidió no alinear a Kepa, después de que éste encajase cinco goles contra el Liverpool, para el partido en el que el Chelsea se jugaba la clasificación para la Liga de Campeones.

La jugada le salió bien al técnico inglés y el Chelsea dejó encarrilado el encuentro en el descuento de la primera mitad con goles del joven Mason Mount y el veterano Olivier Giroud.

El triunfo permitió al Chelsea no depender de resultados de terceros para asegurar su pase a la Champions, pero dejó fuera de Europa, de forma momentánea, a Raúl Jiménez y a su Wolves.

La probable victoria del Tottenham Hotspur ante el Crystal Palace obligaba al Wolves a vencer al Chelsea, pero con esta derrota, caen de la sexta a la séptima plaza y tendrán que esperar el desenlace de la FA Cup para conocer si estarán el año que viene en Europa.

Irónicamente, los Lobos necesitarán el próximo sábado que el Chelsea venza al Arsenal para que la séptima plaza de la Premier dé acceso a Europa. Si no, su última bala será levantar la 'Europa League' que se juega en agosto, con lo que se clasificaría para la 'Champions'.

Junto al Chelsea estará en la 'Champions' el Manchester United, que venció al Leicester City 0-2 con un gol de penalti de Bruno Fernandes y otro de Jesse Lingard. Los 'Foxes' tendrán que conformarse con la Europa League después de una temporada en la que llegaron a soñar con la segunda plaza de la Premier.