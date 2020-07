Ecologistas alemanes intentan salvar del carbón una carretera y varios pueblos

A lo largo de la cuenca minera de Renania la carretera L277 se convirtió en el nuevo punto de reunión del movimiento ecologista en la batalla para que Alemania diga adiós al carbón.

"La carretera era para mi una línea roja, una fuente de esperanza" y una "frontera que me protegía contra la pérdida de mi casa", dice Tina Dresen, de 19 años.

Pero la ampliación de la enorme mina de Garzweiler implica borrar del mapa la carretera que une Lützerath a Keyenberg. Y las máquinas comenzaron su trabajo destructor.

De este modo, ésta seguirá ampliándose a pesar del abandono previsto del lignito a más tardar en 2038, amenazando, además de la L277, a un puñado de pueblos circundantes.

El carbón que se encuentra bajo el suelo de estos municipios será "necesario a partir de 2024" para abastecer las centrales mientras que las otras minas de la región cierran, asegura el operador, el grupo RWE.

Tina vive en Kuckum, uno de los pueblos en la mira. Con su hermano David, de 29 años, intega el grupo "Alle Dorfer bleiben" (Todos los pueblos se quedan").

Los dos forman parte de decenas de manifestantes que se reúnen regularmente desde hace una semana para protestar contra la destrucción de la L277, e intentar salvar tanto sus casas como, según dicen, el planeta.

- Esperanza -

La ley adoptada a inicios de julio, laborioso compromiso entre conservadores y socialdemócratas, es considerada por las oenegés demasiado poco ambiciosa y la salida de aquí a 18 años demasiado tarde para respetar el acuerdo climático de París.

"El carbón bajo nuestros pueblos debe ser preservado ahora, no en 2038, no cinco años antes, ni el próximo año", estimó Dresen.

Aquí, "la salida del carbón no es en absoluto visible por el momento", acusa ella, mientras que la policía se prepara para desalojar a la treintena de militantes sentados sobre escombros en la ruta para bloquear los trabajos.

"No tengo ninguna razón para irme, mi familia ha vivido aquí desde hace generaciones", explicó David a la AFP. "No me dejo dictar por un gran grupo cómo debo vivir".

Tina y David viven con su familia en una gran casa de campo, con tres caballos, varias gallinas y su perro Nala.

El joven está convencido de eso: Kuckum puede aún escapar de la destrucción prevista para 2027.

"Esperamos que para entonces tengamos un nuevo gobierno federal y regional con la participación de los Verdes", adelantó. "Pero si continuamos teniendo un gobierno que no se preocupa de los objetivos climáticos, la suerte de los pueblos está sellada", agrega.

Otros habitantes han previsto un recurso ante la Corte Constitucional contra la ley de carbón.

- Éxodo -

En otras partes de la región ya es muy tarde.

Immerath espera solo ser tragada por la mina. No quedan más que algunas casas y farolas. La Iglesia ya fue destruida en 2018. La mayoría de los habitantes se mudaron a un pueblo construido para la ocasión, a 8 km.

Los habitantes de Kuckum y de Keyenberg, la localidad vecina, están vendiendo sus casas a RWE y negociando ayudas para la reubicación.

La mayoría de las casas de Keyenberg ya están vacías, incluso algunas que, en su pared, tienen una cruz amarilla: el símbolo de "Alle Dörfer bleiben".

Walter Oberherr, de 64 años, resiste. Su esposa instaló en una ventana un letrero: "Huelga por el clima", lema de la joven militante sueca Greta Thunberg, creadora de los "Viernes por el futuro".

Estas manifestaciones impulsaron la ecología en lo alto de las preocupaciones políticas en Alemania. El movimiento anti-carbón había ya cobrado importancia desde que la salida de la energía nuclear decidida en 2011 extendió la dependencia hacia este mineral.

La mina a cielo abierto de Garzweiler, una de las mayores de Europa, es blanco de los activistas.

Otros tienen menos esperanza.

"Creo que está perdido", dice Fritz Bremer, de 86 años, quien vive en el pueblo desde hace más de 20 años.

"Lo hemos vito con la ruta L277: la gente se manifestó, pero igual fue destruida".

