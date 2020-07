Cristiano, Dybala, Bentancur y De Ligt: los pilares de la Juventus

En una temporada donde ha tenido algunos altibajos, la Juventus ha podido apoyarse en algunos pilares sólidos para lograr un nuevo título en la liga italiana: Matthijs De Light se ha adaptado muy bien, Rodrigo Bentancur ha vivido un gran progresión, Paulo Dybala ha recuperado su magia y Cristiano Ronaldo ha sido el gran goleador.

. Sarri, misión medio cumplida

Después de los cinco años de Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri abría un nuevo ciclo en Turín, con el reto de añadir el buen juego a la eficacia en los resultados.

La misión, a medio cumplir: Sarri ha asegurado lo principal, el título, pero no se puede decir que la Juventus haya enamorado con su juego, alternando partidos más brillantes con otros claramente decepcionantes.

"No hay ninguna duda con el hecho de que la Juve ha cambiado a Sarri y no al revés. Él habría querido jugadores adaptados a su fútbol y no los ha encontrado", valoró la pasada semana el técnico Fabio Capello al Corriere dello Sport.

La Juventus fue subcampeón de la Copa de Italia y ha levantado el vuelo con este nuevo 'Scudetto'. Pero la primera temporada de la 'era Sarri' se juzgará realmente con lo que haga el equipo en la Liga de Campeones, que retomará en agosto.

Lo hará, además, contra las cuerdas. Perdió 1-0 en Lyon en la ida de octavos de final, antes del parón por el nuevo coronavirus, por lo que tendrá de entrada que remontar ese resultado adverso.

. De Ligt, rápida consagración

La primera temporada de De Light en Italia debía ser la de la adaptación, pero la grave lesión de Giorgio Chiellini aceleró su consagración.

El inicio no fue fácil, con varias manos en su área, pero luego todo cambió. Con su físico colosal, su rapidez y su seguridad, el exjugador del Ajax ha sido el mejor defensa turinés después del confinamiento.

Con 20 años y un único curso en italia, confirmó que valía los 70 millones de euros (81,05 millones de dólares) pagados por él.

. Bentancur, temprana madurez

Todavía joven (23 años), el uruguayo Bentancur comienza a tener una buena experiencia, con ya más de 100 partidos con la camiseta de la Juventus.

Pulido por Allegri, ha llegado a la madurez esta temporada y ha sido intocable para Sarri, que le ha utilizado en distintos puestos.

Batallador, técnico y muy completo, ha dado además siete asistencias de gol, aunque marca todavía poco, como todos los mediocampistas de la 'Vecchia Signora'.

. Dybala, destellos de clase

A principios de temporada estaba en la lista de transferibles y eso parece descartado un año después. Tras una última temporada difícil con Allegri, el atacante argentino Dybala se ha confirmado como uno de los goleadores más inspirados del fútbol mundial.

Dybala tiene el doble talento de desbloquear las situaciones y de marcar goles, casi siempre magníficos, con su pie izquierdo único. Con 17 dianas y 10 asistencias, teniendo en cuenta todas las competiciones, ha sido clave en los éxitos de la Juventus esta temporada.

Ha sido además noticia porque tanto él como su pareja se vieron infectados en marzo por el nuevo coronavirus.

. Cristiano Ronaldo, siempre eficaz

Tiene 35 años, se especula con que ya no es el jugador que fue, pero las cifras están ahí: el portugués ha marcado 31 tantos en el campeonato y 35 en 43 partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Está en pugna con Ciro Immobile (Lazio) por el título de "capocannoniere" (máximo anotador de la liga italiana), aunque su rival le saca tres de ventaja, ya que suma 34 en esta Serie A.

En cualquier caso, el cinco veces Balón de Oro es la gran estrella del campeonato italiano y su peso específico está fuera de toda dura.

Pero para él, la Serie A tampoco es suficiente. La Champions será igualmente la vara de medir que determinará si la temporada ha sido exitosa o decepcionante.

stt/dr