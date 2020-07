Coronavirus.- Londres dice que no pedirá perdón por su "ágil decisión" de imponer la cuarentena a viajeros desde España

15/06/2020 HANDOUT - 15 June 2020, England, London: UK Foreign Secretary Dominic Raab speaks during a press conference on the Coronavirus (Covid-19) measures, at 10 Downing Street. Photo: Pippa Fowles/10 Downing Street/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL Pippa Fowles/10 Downing Street/d / DPA







MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, ha asegurado este domingo que su país no pedirá perdón por reimponer una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de España dado el riesgo que representaría cualquier posible caso importado que acabara desembocando en una segunda ola de contagios en el país.



"Hemos tomado esta decisión con tanta agilidad como hemos podido y no vamos a pedir perdón por ello. Debemos ser capaces de emprender medidas ágiles y decisivas, en particular con cualquier tipo de repunte, tanto local como internacional, ya sea en relación a España o a cualquier otro país", ha declarado a la cadena británica Sky.



"De lo contrario, nos exponemos a una segunda ola aquí, en Reino Unido, que podría desembocar en otra cuarentena. Así que sí, entiendo que altera los planes de la gente que se encuentra en España, pero hemos realizado tantos progresos en este país a la hora de contener el virus que esta clase de medidas son necesarias", ha añadido.



La decisión del Ejecutivo británico llegó después del repunte de casos de coronavirus en España, con más de 900 contagios nuevos contabilizados en la jornada del viernes.



Tras el repunte de casos, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico desaconsejó los viajes no esenciales a España, salvo en el caso de las islas Canarias y Baleares.



"Proteger la salud pública es nuestra prioridad absoluta y hemos adoptado esta decisión para limitar cualquier potencial expansión en Reino Unido", ha dicho un portavoz del Departamento de Transportes británico.



"Siempre hemos dejado claro que actuaríamos de inmediato para retirar a un país (de la lista de exenciones de cuarentena) en caso necesario", ha añadido. El portavoz ha dicho que las personas que estén pasando sus vacaciones en España tiene que seguir las normas locales, volver a Reino Unido con normalidad y revisar la página web del Ministerio de Exteriores británico para tener más información.



El Gobierno de España ha reaccionado a la cuarentena asegurando que "España se encuentra en un escenario de control" de la pandemia de coronavirus.



"Estaba previsto que aparecieran brotes y se están detectando precozmente y controlando, de acuerdo con el plan de respuesta temprana acordado con las comunidades autónomas", ha asegurado el Gobierno.