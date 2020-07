Colombia busca disputar dos amistosos en Europa en la fecha FIFA de septiembre

El seleccionador de Colombia, el portugués Carlos Queiroz. EFE/ Carlos García/Archivo

Bogotá, 26 jul (EFE).- La selección colombiana busca disputar dos partidos amistosos en Europa en la fecha FIFA de septiembre en los que, en un principio, no podrían participar los futbolistas que juegan en equipos americanos por las restricciones aéreas que hay en varios países de la región por la pandemia de la COVID-19.

Según detalló la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el cuerpo técnico de Carlos Queiroz hizo "un análisis detallado de aquellos futbolistas que viven y juegan en Europa, pues se está buscando la posibilidad de disputar uno o dos partidos amistosos en la fecha FIFA de septiembre en dicho continente".

En ese sentido, el equipo de trabajo que lidera Queiroz observó los rendimientos de los jugadores que están en Europa compitiendo desde hace varias semanas en ligas como la española, la italiana y la inglesa.

"El cuerpo técnico está diseñando el plan de entrenamientos y preparación enfocándose en los jugadores de Europa, ya que existen limitaciones de viajes y traslados con los futbolistas que se encuentran en Sudamérica debido a la pandemia", añadió la Federación.

Por ello preciso que aquellos jugadores que están en Colombia, Argentina o México, entre otros países de la región, no estarían en una eventual concentración para la próxima fecha FIFA.

"También cabe destacar que los futbolistas que militan en Europa llegarán a septiembre con un mayor ritmo de competencia, teniendo en cuenta que sus ligas ya estarían en marcha, mientras que las de Sudamérica apenas comienzan", apostilló la FCF.

En caso de que Colombia no pudiera concretar los amistosos, la Federación explora la posibilidad de hacer "un campamento de entrenamientos y así seguir diseñando el proyecto de clasificación" al Mundial de Catar 2022.

Esta semana, Queiroz elaboró un plan de dos meses para sus jugadores de cara al debut en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, que está programado para octubre.

El pasado 10 de julio, la FIFA y la Conmebol acordaron que los partidos clasificatorios de Sudamérica para el Mundial de Catar 2022, que en un principio tenían a septiembre como calendario tentativo, se retomarán en octubre.