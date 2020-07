Argentina recuerda a Eva Perón con antorchas virtuales a 68 años de su muerte

Fotografía fechada el 17 de abril de 2019 que muestra objetos a la venta con la imagen de Eva Perón, en el Museo Evita de Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 26 jul. (EFE).- Argentina recuerda este domingo la figura de la ex primera dama Eva Duarte de Perón, con motivo del 68 aniversario de su muerte, en una jornada con múltiples actos virtuales, a raíz de la cuarentena, como la clásica marcha de las antorchas, que por primera vez tendrá su versión digital.

La marcha de las antorchas, que se celebró por vez primera el 26 de agosto de 1952, a un mes del fallecimiento de "Evita", se realizará por la plataforma Zoom a partir de las 20.20 hora local (23.20 GMT) bajo el eslogan "Evita inmortal".

El Movimiento Evita organizó el despliegue de 10.000 ollas populares en distintos puntos del país y un acto central, también virtual, que retransmitió por sus redes sociales y que contó con la presencia de autoridades políticas como el presidente Alberto Fernández y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Ese es el verdadero legado que nos dejó Evita, no hacernos los distraídos frente al dolor ajeno", afirmó Fernández durante su intervención en el acto central.

El mandatario también lanzó un mensaje a través de la red social Twitter en la que recordó la figura de la ex primera dama argentina.

"El recuerdo de Eva Perón nos convoca siempre a trabajar primero por los que más sufren, que son los más humildes, y nos marca el camino que debemos seguir como sociedad: donde haya una necesidad, debe nacer un derecho", publicó.

Bajo la etiqueta #EvitaInmortal varias personalidades del país publicaron mensajes en la red social.

"A 68 años de su paso a la inmortalidad, a Evita la honramos continuando su legado. Recordamos a la abanderada de los humildes y trabajamos todos los días para construir una Argentina más justa", publicó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El canciller Felipe Sola destacó por el mismo medio que "el peronismo fue el único movimiento en el mundo que le dio al amor una categoría política, y Evita lo hizo posible. Ese amor vive en el pueblo argentino".

En Buenos Aires, donde se ubicaron unas 100 ollas populares, la jornada tuvo una dedicatoria especial a Ramona Medina, activista vinculada a la Villa 31 -una de las villas miseria de la capital- fallecida por coronavirus.

Evita trascendió la figura de primera dama, cargo que ostentó por su matrimonio con el expresidente Juan Domingo Perón, y es uno de los principales iconos del país, y tras su muerte en 1952 por cáncer de útero con solo 33 años, su recuerdo se instaló en la sociedad, siempre relacionado con las luchas sociales de los más pobres y el feminismo.

Evita conoció a Perón en 1944, cuando él era secretario de Trabajo y Previsión, y se casó con él poco antes de que ganara las elecciones presidenciales en 1946.