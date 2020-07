Ana Obregón se pone en contacto con Paz Padilla tras la muerte de su marido

MADRID, 26 (CHANCE)



No se puede comparar el dolor que tiene una persona cuando un ser querido se va, pero lo cierto es que Ana Obregón está pasando el peor verano de su vida tras el fallecimiento de su hijo, Aless Lequio, el 13 de mayo de este año. Se está acostumbrando a echarle de menos y a seguir adelante sin él, con el recuerdo de un ser incansable que se enfrentó al cáncer con la mejor de todas las sonrisas.



En mitad de este dolor, Ana Obregón se ha enterado de la muerte del marido de Paz Padilla y ha querido enviarle un mensaje y apoyarla en estos momentos tan difíciles para la presentadora. Ha sido Terelu Campos quien ha confesado en el programa de Viva la vida que la actriz se puso en contacto con ella para conseguir el teléfono de la humorista: "Esta semana he recibido un mensaje de Ana Obregón pidiéndome el teléfono de Paz porque ella no lo tenía".



Terelu Campos continuaba contando que: "Ana saca fuerzas para compartir su dolor y espero que Paz haya podido hablar con ella porque estoy segura de que habrá hecho mucho bien". Y lo cierto es que, aunque no haya consuelo alguno ante la pérdida de dos personas queridas, las dos se pueden unir en estos momentos tan difíciles para compartir las sensaciones que sienten en lo más profundo de su ser.



En cuanto a cómo está Paz Padilla, Terelu explicaba que: "Me llega que está rota, que no está alegre". Y lo cierto es que no nos podemos hacer una idea de lo que debe de estar pasando, después de que el amor de su vida se despidiera para siempre de esta vida.