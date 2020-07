AMP.- R.Centroafricana.- El expresidente François Bozizé confirma su candidatura a las presidenciales de diciembre

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El expresidente centroafricano François Bozizé, que regresó del exilio en diciembre de 2019, ha confirmado este sábado que presentará su candidatura a las elecciones presidenciales que se celebrarán en el país africano en diciembre de 2020.



La nominación de Bozizé ha tenido lugar tras un congreso celebrado por su partido, Kwa Na Kwa (KNK), en la capital, Bangui, un proceso que no ha contado con sorpresas, dado que era el único que había postulado su candidatura.



De hecho, el secretario general de la formación, Bertin Béa, había adelantado antes del inicio del congreso que el objetivo del mismo era "revisar los textos de base del partido" y "investir" a Bozizé como candidato del KNK de cara a las presidenciales, en las que se enfrentará al actual mandatario, Faustin-Archange Touadéra, quien buscará la reelección.



"Acepto solemnemente la misión que me confían para portar de nuevo nuestros colores y ser candidato del pueblo a las elecciones presidenciales para hacer frente a todos los desafíos que nos esperan para el relanzamiento de RCA", dijo tras el congreso.



Así, agradeció la "confianza" del partido en su "humilde persona" desde "hace muchos años". "Con ustedes, estamos construyendo un nuevo Estado digno y respetado para un desarrollo armonioso", manifestó tras su nominación, según ha recogido el portal centroafricano de noticias Corbeau News.



Bozizé defendió además la necesidad de "unirse" para buscar "la paz, la seguridad y la reconciliación nacional" para lograr "un desarrollo duradero" en el país africano. "Juntos, reconstruiremos RCA", prometió.



En este sentido, criticó a "grupos armados" y "mercenarios extranjeros" que "siguen saqueando las riquezas de RCA y martirizando a la población civil".



El expresidente desveló además que envió diversas misivas a Touaderá para reconocer los resultados de las últimas elecciones, de las que fue excluido por la comisión electoral cuando se encontraba en el exilio, y reiteró que realizará campaña a partir de su "respeto a la Constitución, las leyes y el código de buena conducta".



EL ACUERDO DE PAZ ES "INOPERATIVO"



Bozizé, quien expresó además su respeto al acuerdo de paz firmado en febrero de 2019, lamentó que el mismo es "inoperativo" y ha quedado reducido "a una cáscara vacía" a raíz de los últimos enfrentamientos y las tensiones entre diversos firmantes del pacto.



El histórico acuerdo de paz firmado el 6 de febrero de 2019 entre Touadéra y catorce grupos armados prevé el cese inmediato de las hostilidades, un proceso de desarme y reinserción de los milicianos y la creación de un Gobierno inclusivo, entre otros asuntos.



Así, Bozizé alertó de que un deterioro de la situación podría llevar a una "confrontación vana y estéril que no beneficia a nadie y que, por el contrario, crea las condiciones para una retirada masiva de la ayuda internacional", motivo por el que abogó por la reconciliación nacional.



El exmandatario cargó además contra "la división del pueblo" por parte del "régimen vigente" y dijo que ello "hace difícil la reconciliación nacional", al tiempo que denunció la "confiscación del poder" por parte de "un grupo muy pequeño de individuos", en referencia al golpe de Estado contra él en 2013.



EL REGRESO DE BOZIZÉ A RCA



Bozizé, derrocado en 2013 por la coalición de grupos rebeldes Séléka --mayoritariamente musulmanes--, entró en el país de forma clandestina en diciembre y fue recibido en enero por el actual mandatario, tras lo que aseguró que no busca "fomentar ningún complot para crear problemas" en el país.



Tras su regreso al país, la Fiscalía centroafricana había advertido de que el expresidente podría ser detenido en virtud de una orden de arresto dictada en su contra en 2013 por crímenes contra la Humanidad e incitación al genocidio durante sus diez años en el poder, si bien su arresto no se ha producido.



Por otra parte, Bozizé expresó entonces su respaldo al acuerdo de paz firmado por el presidente y los principales grupos armados que operan en el país, si bien reconoció problemas en su cumplimiento.



El acuerdo no ha puesto completamente fin a la violencia en que se vio sumido el país a finales de 2013, que enfrentaba principalmente a los antiguos rebeldes Séléka con las milicias de autodefensa 'anti balaka', principalmente cristianas.



En este sentido, al menos once personas fueron asesinadas el viernes en un ataque ejecutado por la milicia Partido de Agrupación de la Nación Centroafricana (PRNC) en la aldea de Bornou, situada en el norte del país, según ha informado el portal local de noticias Corbeau News.



Estos rebeldes mataron el miércoles a tres miembros de la etnia sara en un ataque en la zona, lo que provocó el asesinato en represalia de un hombre de la etnia gula, que integra principalmente el PRNC. En venganza, la milicia asaltó Bornou y mató a diez personas, además de causar importantes daños materiales.