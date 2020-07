Amador Mohedano entierra el hacha de guerra con las Campos por respeto a María Teresa

MADRID, 26 (CHANCE)



La guerra entre los Mohedano-Jurado y las Campos parece que ha llegado a su fin o por lo menos se ha tranquilizado. Amador Mohedano ha decidido no seguir con este enfrentamiento mediática tan absurdo, ya que realmente el conflicto es con su sobrina, Rocío Carrasco, no con la familia que ha acogido a ésta cuando más lo necesitaba.



Amador Mohedano que siempre se ha caracterizado por hablar muy claro de todos los temas que estaban en el candelero, ahora nos ha explicado que ha levantado bandera blanca con las Campos: "He levantado el pie del acelerador por respeto a María Teresa". Y es que todo tiene una explicación, ya que respecto al comentario que hizo sobre el estado de salud de la presentadora, asegura que: "Yo dije más que nada lo que dijo Terelu".



Y con todas estas declaraciones, cierra su periplo televisivo respecto a estos temas: "Ya ahí se terminó todo". Ojalá volvamos a ver a Amador Mohedano o a algún miembro de su familia, o incluso a Rocío Carrasco, hablando sobre las polémicas que tanto interés han despertado a lo largo de estos 14 años sin Rocío Jurado.