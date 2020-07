6-5. Kiermaier pega triple y da victoria a los Rays en 10 entradas

En la imagen el guardabosques Kevin Kiermaier. EFE /Cj Gunther /Archivo

St. Petersburg (EE.UU.), 26 jul (EFE).- El guardabosques Kevin Kiermaier pegó triple en el décimo episodio y mandó a los Rays de Tampa Bay a una victoria por 6-5 sobre el equipo migrante de los Azulejos de Toronto.

Para Kiermaier fue su primer imparable de la temporada, un triple de dos carreras hacia el jardín derecho que marcó la carrera de la victoria de los Rays.

El triunfo se lo acreditó el cerrador Chaz Roe (1-0) en un episodio, aceptando solamente una carrera.

Los Azulejos, que se convirtieron en el equipo migrante de la temporada porque no pueden jugar en su campo de Toronto, debido a que el gobierno canadiense se los prohibió por la pandemia del coronavirus, perdieron con su cerrador Shun Yamaguchi (0-1) al no sacar ni un out y permitir un imparable y dos carreras.