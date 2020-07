Zimbabue.- Zimbabue carga contra EEUU por criticar el arresto de un periodista que denunció un caso de corrupción

08/07/2020 El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa POLITICA AFRICA ZIMBABUE INTERNACIONAL - / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Zimbabue ha cargado este sábado contra Estados Unidos por entender que ha interferido en sus asuntos nacionales al criticar el arresto de Hopewell Chin'ono, un periodista zimbabuense que denunció un grave caso de corrupción en el régimen del país africano.



En rueda de prensa en Harare, la ministra de Información zimbabuense, Monica Mutsvangwa, ha censurado que Estados Unidos se haya pronunciado sobre el arresto del reportero cuando la Policía acababa de llegar a su casa para detenerle y ha señalado que con su actuación solo intentaba presionar al Ejecutivo zimbabuense.



Además, ha asegurado que el periodista no ha sido arrestado porque denuncie la corrupción desde sus cuentas en las redes sociales sino porque estaría incitando a la violencia contra el Gobierno. Chin'ono ha conseguido un amplio seguimiento en redes sociales por denunciar un caso de corrupción en el que altos cargos gubernamentales se habrían beneficiado de un contrato de suministros médicos para la lucha contra el coronavirus por valor de 60 millones de dólares, lo que llevó a la dimisión del ministro de Sanidad. Además, ha puesto en cuestión la influencia de Collins Mnangagwa, el hijo del presidente del país, Emmerson Mnangagwa, en algunos acuerdos opacos.



La ministra de Información de Zimbabue ha subrayado que el periodista en ningún caso ha sido detenido por sus denuncias contra la corrupción. "Para despejar las dudas, Chin'ono no ha sido secuestrado y no ha sido detenido por escribir sobre corrupción sino por usar sus redes sociales apra incitar a la caída del Gobierno", ha señalado, según recoge Bloomberg.



El periodista solicitó su puesta en libertad bajo fianza y el viernes el tribunal encargado del caso en Harare ha rechazado la medida y ha dictaminado que seguirá arrestado al menos hasta el 7 de agosto.



El país sudafricano está afrontando escasez de alimentos y de combustibles y, además, su divisa está perdiendo valor. El 31 de julio se ha convocado una gran manifestación a nivel nacional contra la corrupción y la mala gestión, después de que médicos y enfermeras comenzaran una huelga en julio para exigir el pago de los salarios en dólares y unas mejores condiciones laborales.



Mutsvangwa ha avanzado que el ministro de Exteriores, Sibusiso Moyo, convocará al embajador de Estados Unidos en Zimbabue, Brian Nichols, por la interferencia estadounidense en el arresto del periodista. Nichols ya fue convocado en junio para que explicara las declaraciones de un alto cargo de la Casa Blanca que dijo que Zimbabue estaba alentando las protestas por la muerte del estadounidense afroamericano George Floyd.