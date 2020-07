Zapatillas de Michael Jordan a subasta

SHOTLIST NUEVA YORK, ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS24 DE JULIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de vitrinas con las zapatillas2. Plano medio de los Air Jordan 14 usados en 1988 durante entrenamientos 3. Primer plano de unos Air Jordan 14 usados en 1988 durante entrenamientos, con el número 23 escrito4. Plano medio de unos Air Jordan 1 High usados por Michael Jordan en 1985 en Italy, estimados entre 650.000 y 850.000 dólares5. Plano general de Caitlin Donovan, directora de ventas de bolsas y calzado en Christie's, mostrando un Air Jordan6. Plano medio de Caitlin Donovan mostrando un Air Jordan7. Plano contrapicado de Caitlin Donovan mostrando un Air Jordan8. Paneo de arriba hacia abajo de los Air Jordan 1 High usados por Michael Jordan en 1985 en Italia 9. SOUNDBITE 1 - Caitlin Donovan, directora de ventas de bolsas y calzado en Christie's (mujer, inglés, 18 seg.): "Esta es probablemente la pieza más significativa en ser subastada. No solo por el significado en la carrera de Jordan y el significado para Nike, sino también el hecho de que fueron autentificados y verificados con foto. Si estás interesado en coleccionar zapatillas usadas en partidos por Michael Jordan, no hay nada más icónico o significativo que este par." "This is probably the most significant piece to ever come to auction. Not only the significance in Jordan's career, the significance for Nike, but also the fact that it was authenticated and photo matched in the way it was. I mean, if you are interested in collecting game-worn Michael Jordan sneakers, there's nothing kind of more iconic or significant than this pair right here." 10. Plano general de unos Nike Air Ship usados por Michael Jordan en 198411. Plano medio de unos Air Jordan 11 "Concord" usados por 1996, autografiados por Michael Jordan12. Plano medio de unos Air Jordan 7 "Olympic", usados por Michael Jordan durante los Juegos Olímpicos Barcelona 1992