Werenski comparte liderato con Thompson; Grillo y Cabrera superan el corte

EFE/EPA/CRAIG LASSIG

Blaine (Minnesota, EE.UU.), 24 jul (EFE).- El estadounidense Richy Werenski mantuvo el liderato, que ahora comparte con su compatriota Michael Thompson, al completarse este viernes la segunda ronda del torneo 3M Open del PGA Tour y sumar ambos 130 golpes (-12) cada uno.

Werenski acabó el recorrido en el TPC Twin Cities con una tarjeta de 67 golpes (-4), mientras que Thompson estuvo mejor al registrar 66 (-5), lo que le permitió compartir el liderato.

Thompson logró su sexto birdie de la jornada en el decimoséptimo hoyo y también registro un bogey, en el duodécimo.

Mientras que Werenski no comenzó bien el recorrido al hacer un bogey en el tercer hoyo, pero luego comenzó a ajustar sus golpes dentro del green y su putt fue mucho más efectivo, lo que le permitió ir de menos a más y acabar con cinco birdies.

Sus compatriota Tony Finau y Talor Gooch, con 131 golpes (-11) compartieron el tercer lugar, y el chino Xin-Jun Zhang, con 132 golpes (-10), ocupó el quinto puesto.

El estadounidense Matthew Wolff, que defiende el título de campeón del torneo, que celebra apenas su segunda edición, ocupa el sexto puesto con 133 golpes (-9), los mismos que tiene el joven australiano de 25 años, Cameron Davis.

Mientras que el argentino Emiliano Grillo con tarjeta de 68 golpes (-3) sumó 139 (-3) y logró superar el corte del torneo, colocado en (-2) lo que le permitirá competir durante todo el fin de semana.

Lo mismo que hará el español Rafael Cabrera que entregó tarjeta de 69 golpes (-2) y sumó 140 (-2), suficientes para acompañar a Grillo en el fin de semana.

No sucedió lo mismo con el venezolano Jhonattan Vegas que acabó la jornada con 69 (-2) para sumar 141 (-1), que no le dio para superar el corte, como tampoco pudieron hacerlo los argentinos Fabián Gómez (144, +2) y su compatriota Nelson Lauta (147, +5).