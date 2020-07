Una tienda española, premio al mejor comercio de cómics del mundo

Fotografía de archivo (26/07/2019) del empresario sevillano Sergio López, en su tienda de cómics de Sevilla (España), Nostromo, que ha ganado el premio Will Eisner Spirit of Comics Retailer al mejor establecimiento de este tipo del mundo, que cada año entrega la organización de la Cómic Con de San Diego (Estados Unidos). EFE/ Fermín Cabanillas

Sevilla (España), 25 jul (EFE).- Una tienda de cómics española, "Nostromo" en la ciudad de Sevilla (sur), ganó este sábado el premio Will Eisner Spirit of Comics Retailer al mejor establecimiento de este tipo del mundo, que cada año entrega la organización de la Comic-Con de San Diego (Estados Unidos).

Esta convención, una de las más famosas del mundo en su génereo, anunció el galardón esta madrugada en sus redes sociales: "Estamos encantados de anunciar que Nostromo Sevilla, una hermosa tienda de cómics en Sevilla, España, es la ganadora de nuestro Premio Will Eisner Spirit of Comics Retailer 2020".

La tienda sevillana optaba por segundo año consecutivo a conseguir el considerado premio Oscar de su sector, en una competición en la que en 2019 quedó en segundo lugar.

Junto a "Nostromo", pasaron a la final "Kingpin Books", de Lisboa (Portugal); "Cofee and comics", de Nueva York (Estados Unidos) y las también estadounidenses "Rogue City", en Meadford, y "Space Cadets" de Oak Ridge North.

Los premios se entregarán durante la celebración de la Comic-Con este fin de semana, donde también se elegirán al mejor guionista, dibujante y cómic del año.